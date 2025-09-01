Data publicării:

EXCLUSIV  S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri

Monica Nechita, o româncă stabilită în Anglia, este invitata ediției de astăzi a emisiunii Departe de România, difuzată pe canalele de DCNews, ȘtiriDiaspora și DCNewsTV începând cu ora 18:00.

Invitata ediției de astăzi este Monica Nechita, o româncă stabilită în Anglia, care, după 22 de ani petrecuți în străinătate, a decis împreună cu familia să se întoarcă în România. Însă revenirea acasă nu a fost deloc ușoară – după doar 10 luni, au ales să plece din nou în străinătate. 
Astăzi, Monica ne povestește deschis despre această experiență, despre așteptări, dificultăți și despre felul în care vede România prin ochii unui român care a trăit două decenii în afara granițelor.

Youtube video image

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este în primul în rând o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare săptămână descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.
Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă puteți abona la notificările site-ului știridiaspora.ro și să ne urmăriți pe canalele de social media. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să apăsați butonul "Like" și să distribuiți mai departe.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

Site: https://www.stiridiaspora.ro/
YouTube: https://www.youtube.com/@stiridiaspora9142
Facebook: https://www.facebook.com/stiridiaspora.ro 
https://www.instagram.com/stiridiaspora/
TikTok: https://www.tiktok.com/@stiridiaspora.ofi

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni
01 sep 2025, 16:19
Profesoara Mariana Badea, interviu special la DC Edu. Cum vorbesc și cum scriu noile generații? / video
01 sep 2025, 14:28
Horoscop 1 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
31 aug 2025, 20:31
Horoscop 1-7 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
30 aug 2025, 16:54
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
29 aug 2025, 14:30
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Câinii sportivi din România, la Campionatul Mondial. O ediție specială a emisiunii DC Anima - VIDEO
29 aug 2025, 13:36
Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"
29 aug 2025, 09:51
Horoscop 29 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
28 aug 2025, 20:45
Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video
28 aug 2025, 16:13
Sorin Aurel Sandu, despre teatru, cultură și identitate romă, la DC News - VIDEO
28 aug 2025, 14:10
Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate
28 aug 2025, 11:20
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
26 aug 2025, 08:55
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora
26 aug 2025, 08:42
Horoscop 26 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
25 aug 2025, 20:06
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
24 aug 2025, 19:51
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
22 aug 2025, 18:41
Marin Preda în 15 cursuri, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
22 aug 2025, 12:52
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video
21 aug 2025, 12:50
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20 aug 2025, 21:27
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
20 aug 2025, 19:37
Despre fotbal adevărat, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
20 aug 2025, 12:07
Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video
20 aug 2025, 09:36
Începe un nou sezon Miercurea Neagră! Ce ne așteaptă din toamnă, aflăm de la Diana Tache, Ciuvică și Chirieac / video
20 aug 2025, 08:13
Horoscop 20 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19 aug 2025, 20:07
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
19 aug 2025, 16:04
Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18 aug 2025, 20:58
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
18 aug 2025, 19:40
Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical
18 aug 2025, 15:18
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
18 aug 2025, 11:33
Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
17 aug 2025, 19:37
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
16 aug 2025, 20:38
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
16 aug 2025, 18:37
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
15 aug 2025, 18:24
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15 aug 2025, 15:38
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
15 aug 2025, 13:33
Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
13 aug 2025, 19:11
Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, la Născuți în diaspora - VIDEO
13 aug 2025, 09:46
Horoscop 13 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
12 aug 2025, 20:01
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
12 aug 2025, 13:22
Cele mai noi știri
acum 24 de minute
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
acum 46 de minute
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
acum 50 de minute
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
acum 53 de minute
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
acum 1 ora 16 minute
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
acum 1 ora 24 minute
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
acum 1 ora 28 minute
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
acum 1 ora 32 minute
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 6 ore 56 minute
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel