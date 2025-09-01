S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni

Monica Nechita, o româncă stabilită în Anglia, este invitata ediției de astăzi a emisiunii Departe de România, difuzată pe canalele de DCNews, ȘtiriDiaspora și DCNewsTV începând cu ora 18:00.

Invitata ediției de astăzi este Monica Nechita, o româncă stabilită în Anglia, care, după 22 de ani petrecuți în străinătate, a decis împreună cu familia să se întoarcă în România. Însă revenirea acasă nu a fost deloc ușoară – după doar 10 luni, au ales să plece din nou în străinătate.

Astăzi, Monica ne povestește deschis despre această experiență, despre așteptări, dificultăți și despre felul în care vede România prin ochii unui român care a trăit două decenii în afara granițelor.

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este în primul în rând o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare săptămână descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.

Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora.

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

