Rusia vrea la Jocurile Olimpice. Este dispusă să concureze cu drapel neutru

Kremlinul a declarat vineri că speră în revenirea Rusiei în "familia olimpică", în timp ce sportivii din această ţară au fost excluşi din competiţii după lansarea ofensivei ruse în Ucraina.

Rusia vizează să poată trimite sportivi, cel puţin sub drapel neutru, la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.



"Sperăm că raţiunea va triumfa, că ideea de olimpism va triumfa şi că vom reveni în familia olimpică", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, jurnaliştilor.



Săptămâna trecută, preşedintele Comitetului Olimpic Rus, Stanislav Pozdniakov, a afirmat că Rusia nu va boicota JO de la Paris şi că fiecare sportiv rus este liber să aleagă dacă doreşte sau nu să participe sub un drapel neutru.



Sportivii ruşi au fost excluşi din competiţii după lansarea ofensivei ruse în Ucraina în 2022.



Însă, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a recomandat în martie reintegrarea sportivilor ruşi şi belaruşi în competiţiile internaţionale, sub drapel neutru şi "cu titlu individual", pentru cei care nu au susţinut activ ofensiva din Ucraina.



Potrivit lui Pozdniakov, recomandările CIO nu permit unui număr mare de sportivi ruşi să participe la Jocurile Olimpice.



Sportivii ruşi au participat la Jocurile de la Tokyo în 2021, sub drapelul comitetului lor olimpic, "ROC", şi nu al ţării lor, sancţiune dictată ca urmare a dezvăluirii unei politici de stat de dopaj în Rusia, în special în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci din 2014, conform Agerpres.

