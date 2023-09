Ucraina, atac cu drone în apropierea cartierului general militar din Rostov pe Don / Au mai fost vizate Moscova și Briansk

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a scris pe canalul său Telegram că nu au existat pagube sau victime.

Potrivit agenţiei TASS, preluată de Reuters, trei clădiri au suferit avarii la Rostov-pe-Don, iar o persoană, care a refuzat ulterior spitalizarea, a fost rănită când una din drone s-a prăbuşit în centrul localităţii. Cea de-a doua dronă a căzut în afara oraşului. Potrivit CNN, atacul a fost în apropierea cartierului general militar de sud al Rusiei, situat în Rostov pe Don.

Videos of an explosion from a reported UAV attack in Rostov-on-Don. Baza says this was not far from the Southern Military District HQ. It appears the UAV landed in the street. https://t.co/AdGWyQr17Whttps://t.co/y3sQweLJUZhttps://t.co/SCTRU03IlNhttps://t.co/ZXXzT71doz pic.twitter.com/sUgLQvPX4C