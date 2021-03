Roxana Nemeș, eliminată de la Survivor. "A beneficiat de tot sprijinul medical. Nu mai poate continua"

"Din păcate, din motive medicale, un membru al echipei Faimoșilor părăsește competiția Survivor România în această seară. Sănătatea, cum o spunem de fiecare dată, este pe primul loc și este mai importantă decât oricare alt criteriu legat de supraviețuire. (n.r. Roxana Nemeș) A beneficiat de tot sprijinul medical, s-au făcut analize, s-au făcut analize repetate, au fost serii de tratament, însă rezultatul este același. Din păcate, nu mai poate continua competiția Survivor România", a spus Dan Pavel, prezentatorul emisiunii.

"Vreau să cred că mă simt mai bine"

"Vreau să cred că mă simt mai bine, asta e cel mai important. Am făcut mai multe analize, am ținut dietă, nu mai am dureri mari, dar nu sunt perfect sănătoasă. Acasă îmi voi face un alt set de analize, sper să fiu bine și o să fiu bine. Știu asta. Dumnezeu mi-a dat extrem de multă putere. Vă mulțumesc că de la fiecare am avut ceva de învățat. Mă bucur că am ales să vin la Survivor și că am putut să rămân până acum. Mulțumesc publicului de acasă pentru susținere. Vă urez succes, să credeți în voi, să nu vă mai certați și să fiți buni!', a spus Roxana Nemeș, la Survivor România, scrie viva.ro.