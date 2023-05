Rotativă. Ciolacu anunță reducerea numărului de ministere / Și Ciucă vrea acest lucru

'Am avut un Consiliu Politic Naţional, e posibil ca şi în cursul acestei săptămâni dar şi săptămâna viitoare să avem o şedinţă de Consiliu Politic Naţional. Astăzi, conducerea partidului a primit un vot asupra mandatului cu care să meargă la negocierile din interiorul coaliţiei, atât pe numărul de ministere, numărul de secretari de stat şi abordarea componenţei viitorului guvern, cât şi pe liniile principale pe care le considerăm noi, PSD, de prins în viitorul program de guvernare. Am plecat de la o abordare corectă, (...)

de aceea toate negocierile pe care le vom avea cu ceilalţi copreşedinţi care formează această coaliţie vor fi în primul rând axate pe oamenii care vor ocupa aceste poziţii, respectiv de miniştri în Guvernul României. (...) Astăzi, colegii mei au dat un mandat pentru reducerea numărului de ministere din viitorul guvern, reducerea numărului de secretari de stat, cât şi reducerea numărului de agenţii guvernamentale', a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

El a susţinut că nu s-a născut nici preşedinte al PSD, nu s-a născut nici politician, nici preşedinte al Camerei Deputaţilor.

'Eu, când m-am născut, m-am născut român şi cred că avem această datorie cu toţii să avem o abordare mult mai responsabilă în ceea ce priveşte componenţa viitorului guvern. De asemenea, colegii mei ne-au dat un vot şi un mandat de a avea, după constituirea noului guvern, o discuţie cu fiecare ministru în parte, în primul rând cu miniştrii care au ocupat şi acum anumite portofolii, pentru a face o analiză în funcţie de fiecare minister, împreună cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, în ceea ce priveşte componenţa şi numărul secretarilor de stat la fiecare minister în parte, în funcţie de importanţa ministerului şi de oamenii care au făcut faţă până acum la aceste funcţii', a afirmat Ciolacu.

Acesta a menţionat şi priorităţile PSD în programul de guvernare.

'Ca priorităţi în programul de guvernare am considerat că provocările cele mai mari sunt reducerea inflaţiei, creşterea puterii de cumpărare - şi aş dori să ajungem până la sfârşitul anului la o creştere de 82%, cât este media UE, acum fiind la un scor de 77%, creşterea investiţiilor. Dacă acest an am venit în buget cu investiţii de 7,2%, ne-am dori ca bugetul creionat pe anul viitor să atingem ţinta de 10% la investiţii din PIB şi cu investiţii şi cu scheme de ajutor în zona producţiei produselor alimentare şi a produselor de construcţii, astfel încât să încercăm să diminuăm acest deficit de balanţă comercială care s-a mărit foarte mult în ultima perioadă', a explicat Ciolacu.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis că își dorește și el reducerea numărului de ministere.

'BPN-ul PNL ne-a dat mandatul să intrăm în negocieri, iar acolo vom vedea care sunt cererile celorlalți parteneri și vom lua decizia. Dacă nu se rămâne în protocol, varianta este să renegociem tot ce înseamnă responsabilități în ministere. Trebuie să renegociem tot ce înseamnă secretari de stat, tot ce înseamnă reducerea numărului de ministere și a funcțiilor din Guvern.', a zis Ciucă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News