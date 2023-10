Rona Hartner, schimbare uriașă după ce s-a vindecat de cancer a doua oară: "Dumnezeu e mare. Poate fac pasul radical"

"Sunt pe malul mării, sunt bine. Mi-am revenit. Dumnezeu e mare. A făcut un miracol în viața mea. Mi-a făcut… în nici măcar o lună, să dispară toate metastazele, tot cancerul, tot. A dat cu ele de pământ! A fost războiul lui, nu al meu. Nu am avut sentimentul că a trebuit să mă lupt cu cineva. Am stat cuminte și am așteptat. Și așa a fost", a declarat Rona Hartner pentru viva.ro.

"Am o vocație nouă, să consacru muzica mea lui Dumnezeu, lui Iisus, să vorbesc despre el, să aduc mărturie… Și cred că o să schimb un pic felul de a vedea cariera și am să mă concentrez mai mult pe acest aspect. De când am ieșit din boală, de a doua zi mi s-a cerut să fac mărturie și să cânt muzica gospel. Cred că pur și simplu este o schimbare de carieră care se impune", a mai spus artista.

"Poate că fac pasul radical să consacru toată cariera mea lui Dumnezeu"

"Termin cu petrecerile, lăutării, paranghelii… Deja de băut nu mai am voie niciodată în viața mea. Cred că e momentul să schimb ceva, să merg mai departe, nu doar să schimb, să fiu o persoană care profită de harurile acestea. Ci să dau și mai departe din harurile acestea prin muzică, prin mărturie, prin ce o fi, unde m-o chema Dumnezeu.

Toată lumea îmi spune că am o vocație nouă și așa simt și eu. Și poate că fac pasul radical să consacru toată cariera mea lui Dumnezeu. Cred că asta trebuie să fac acum. E foarte mare "aventura", dar asta trebuie să fac. Deci la asta mă gândesc", a declarat Rona Hartner.

"Medicii au găsit un remediu-miracol cu 13 pagini de efecte secundare"

Artista spune că a beneficiat de un tratament inovator și a reușit să câștige în lupta cu boala avându-l pe Dumnezeu lângă ea.

"Medicii au găsit un remediu-miracol, un medicament foarte periculos, ca orice chimioterapie, cu 13 pagini de efecte secundare. Se pare că Dumnezeu a vrut să n-am niciun efect secundar, ba dimpotrivă, să îmi facă un miracol și să mă vindec în două săptămâni. E o minune mare de tot. Era stadiul patru și după ăsta nu mai e alt stadiu.

Practic, la unele boli mai zic ei că există și stadiul cinci, dar când ai deja metastaze în corp e patru și nu mai pot să facă ei niciun fel de operație. Și sunt greu de găsit și medicamentele, iar cele mai multe medicamente au efecte. La mine, exista interdicție la toate medicamentele clasice și au găsit unul foarte special și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit”, a povestit Rona Hartner pentru Fanatik.ro.

