Rona Hartner, mărturisire: Am fost agresată fizic de un regizor. Am avut ceea ce se numește un viol

"Eu nu am făcut hashtag #metoo pentru simplul motiv că, pentru mine, orice agresiune pe care aș fi trăit-o, acea agresiune a fost o ocazie să iert. Iar fenomenul #metoo este "hai să ne lamentăm, că avem niște probleme!". Da, am fost agresată fizic de către un regizor, care cică trebuia să mă bage într-un film, dar n-am mai vrut eu, pe urmă, după ce m-a agresat fizic… Da, am avut ceea ce se numește un viol, dar acea agresiune a fost pentru mine un semn ca să învăț să iert ceea ce nu poate fi iertat. Da, hashtag #metoo oricând vrei tu, dar problema este că nu am rezolvat asta cum o rezolvă #metoo, adică nu mă lamentez și o spun ca un fel de mărturie că orice poate fi iertat pe lumea asta, în sensul că, în momentul în care ierți orice ți s-ar întâmpla în viață, tu devii mai bun.

Sunt acele cruci pe care le purtăm și care la început sunt niște cruci de lemn care ne intră-n corp și ne creează durerea aia teribilă, după care ele devin niște cruci luminoase, pe unde trece un har mult mai mare. Sunt acele crăpături pe vasele crăpate care suntem noi. Toate aceste cicatrici ale vieții m-au ajutat să devin eu mai bună să devin eu mai iertătoare.

Da, am avut genul ăsta de agresiune care șochează pe toată lumea și zic oamenii: "Băi, ești slabă!". Nu sunt slabă! Când ai un accident pe stradă, înseamnă că ai mers cu 120 la oră și a venit altcineva și te-a percutat cu 140 la oră. Deci nu ești slab, ești puternic. Te-ai dat peste cap, ai făcut 7000 de tumbe, dar când te-ai ridicat în picioare ai două variante – îl omori pe ăla de alături sau zici mersi lui Dumnezeu că ești viu și-ți continui drumul, iar a doua zi te urci din nou în mașină.

"Nu am aderat la mișcarea #metoo pentru simplul motiv că ele vor scandal"

Asta vreau să spun, e un parcurs pe care l-am avut în viața mea un pic accidentat, cu mici lovituri. În arta mea, de exemplu, mi-a făcut un foarte mare deserviciu scandalul cu Corneliu Vadim Tudor (n. red. Corneliu Vadim Tudor a susținut, la vremea respectivă, că Rona Hartner este amanta președintelui Constantinescu), un foarte mare deserviciu. Eu, practic, am lansat moda scandalurilor fără să vreau, pentru că am făcut o atât de mare audiență – 44% – cea mai mare audiență din secolul XX pe televiziunea română. Apoi, toată lumea a vrut să facă aceeași audiență și același scandal, dar acolo nu era un scandal de dragul scandalului, era un scandal pentru a salva adevărul. E o mare diferență.

De altfel, nu m-a mai văzut niciodată nimeni de atunci, în 20 de ani, în vreun scandal, pentru că nu mă interesează scandalul, pe mine mă interesează frumusețea, arta… Deci nu am aderat la mișcarea #metoo pentru simplul motiv că ele vor scandal, iar pe mine scandalul nu mă interesează. Pe mine mă interesează procesul de iertare a unui criminal care încearcă să-ți lovească corpul, dar, de fapt, nu reușește să ajungă la el, deoarece corpul tău este împreună cu sufletul tău și, dacă ai iertat în suflet, ai iertat și-n corp, și aceste vindecări se transformă pe urmă într-o cruce luminoasă", a spus Rona Hartner pentru viva.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News