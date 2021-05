Rona Hartner divorțează. Cine este Herve Camilleri: Mi-a fost destul de greu, criza mondială ne-a dezunit

Rona Hartner și soțul ei, Herve Camilleri, divorțează după trei ani în care au stat alături și la bine și la rău. Anunțul fulger a fost făcut de vedetă în direct, iar prezentatorii și telespectatorii au rămas șocați, pentru că nimeni nu se aștepta ca aceștia să își spună adio, mai ales după ce Rona a fost la un pas de moarte după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Invitată în emisiunea "Vorbește lumea" de la PRO TV, Rona Hartner a menționat că a păstrat casa și merge înainte, chiar dacă viața ei amoroasă s-a prăbușit.

"Da, divorțăm. Nu dau nicio declarație despre Herve și despre ce s-a întâmplat, nu o să afle nimeni. Aceasta este singura soluție, am păstrat casa care era pe numele meu și gata. Momentan suntem separați", a spus Rona Hartner.

Rona Hartner, singură de Paști

Mai mult, vedeta a dezvăluit că de Paști a petrecut singră, dar consideră că misiunea pe care o avea alături de soțul său a ajuns la final, dar cu toate astea nu și-a pierdut optimismul și credința în Dumnezeu și va merge mai departe pe drumul său singură, chiar dacă i-a fost foarte greu.

"De Paște eram despărțiți. A fost un post mai dificil și cred că pentru misiunea pe care o aveam împreună Dumnezeu avea nevoie să fim puțin mai puternici, poate că nu am fost. Eu continui această misiune. Aceasta este situația, drumurile noastre s-au despărțit. Sunt bine, cu analizele sunt impecabil, nu am nicio problemă, cu imunitatea sunt extraordinară.

Psihologic, nu am vorbit o lună jumătate despre această problemă, consider că mi-a fost destul de greu. Oamenii au atâtea probleme, prefer să nu mai vorbesc și eu despre problemele mele", a adăugat Rona.

"Trebuie să mă pun pe locul doi, important este să fiu alături de fată"

Ce a spus Rona Hartner despre primul mariaj. Dezvăluirile pe care nu le-a mai făcut niciodată

Artista susține că este important să se pună pe locul doi pentru a se ocupa de fiica ei și în ceea ce privește divorțul, aceasta a discutat despre diferențele pe care le-a întâlnit în mariajul cu Herve Camilleri față de tot ce a experimentat în prima căsnicie.

"Trebuie să mă pun pe locul doi, important este să fiu alături de fată, ea este viitorul și eu am trăit ce viață am vrut. Este important să mă pun pe locul doi. În cuplu se merge ca pe o barcă, uneori ajungi pe malul mării și barca este praf, oamenii sunt în picioare, dar nu au mai ținut. La prima căsătorie am simțit că soțul meu a sărit din barcă. Aici am ajuns amândoi la mal, am făcut 3 proiecte extraordinare, dar nu mai era barca", a completat vedeta.

Cine este Herve Camilleri, bărbatul de care divorțează Rona Hartner

Herve Camilleri are 43 de ani și este un om de afaceri francez cunoscut și sub numele DJ HMJ. Fostul partener al Ronei, cu origini siciliene este stabilit în Franța, și se ocupă, pe lângă muzică, de îngrijirea animalelor și deține firma Monsieur Herve Camilleri care ajută animalele fără adăpost.

Căsătoria cu Rona nu a fost prima din viața lui Herve, însă ambii au spus adio partenerilor în urma cu zece ani.

Cei doi au făcut nunta la București, în luna octombrie a anului 2019.

Ce a scris Rona pe Facebook, în urma anunțului

"Din respect pentru fostul sot va fac aici o declaratie adevarata si atat vreau sa respect ceea ce am trait cat si persoana careia i-am spus Da in fata lui Dumnezeu. Poate ca criza mondiala ne-a dezunit poate pur si simplu asa a fost sa fie suntem.

50% 50% responsabili fiecare nu vreau sa acuz pe nimeni si nu voi face tavalug de detalii dar sunt mama si am ales sa fin singura iarasi pentru binele fetei mele va astept sa imi fiti aproape si poate asa veti intelege de ce de 2 luni nu mai apar nicaieri ...nu am vrut sa va supar cu problemele mele fiindca lumea o duce deja atat de rau incat vreau sa va vorbesc doar despre faptul ca Dumnezeu imi este in continuare aproape si ca El imi lumineaza viata.

Va spun tuturor celor care aveti situatii dficile - sa aveti curaj sa mergeti mai departe ca Dumnezeu nu va lasa mana si va tine aproape de El", a scris ea pe Facebook.

Cum a descoperit că are cancer, faza II. "Am presimțit"

După ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori de pe colon, Rona Hartner a povestit cum a descoperit boala și ce urmează să facă în continuare, având în vedere că așteaptă rezultatul unei analize mai complexe.

Într-un an și jumătate mi-am dat seama că nu reușesc să mai urc panta. Am crezut că având mai multe emisiuni obositoare, stresante, care m-au consumat psihic, am crezut că am făcut o cădere psihică, am dat vina pe chestia asta. Slăbisem foarte mult în 2017, după Ferma vedetelor și atunci am crezut că asta e, am clacat, m-am băgat în niște chestii mult prea grele pentru puterile mele și am clacat. Dar nu am stat cu mâinile-n sân. M-am dus și am făcut foarte multe investigații, tiroidă, toate analizele generale, scannere, diferite chestii. De fiecare dată rezultatele îmi ieșeau foarte bine, doar că din 2017 fierul nu mai urca la mine, a povestit Rona Hartner pentru mamicamondena.ro.

Într-un final, artista a fost depistată, din întâmplare, cu cancer, faza a II-a, vizibilă.

A fost o întâmplare că s-a descoperit...'(...) Dacă cumva peste o lună când iese exact caracterul tumorii, este o analiză mai complexă, mai mult decât biopsia, atunci se va știi exact dacă am nevoie de altă intervenție, dacă e genul de tumoare care se mai poate înmulți sau dacă a fost o problemă locală datorată stresului… În orice caz, ceea ce este clar este că Dumnezeu a vrut să îmi arate această boală perversă, tăcută.

Boala asta este tratabilă, nu luați atunci când vă simțiți rău sau sunteți obosiți vitamine, dacă luăm vitamine hrănim boala. Eu nu am luat nimic, calciu, vitamina C, suplimente alimentare, nu luăm nimic ciudat, de nu mai prinde anestezia, a adăugat Rona Hartner.