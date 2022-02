Românul despre care Hollywoodul voia să facă un film. Dan Negru: L-ar fi interpretat Dustin Hoffman. Statul român finanțează telenovele

"Ca e la modă: preşedintele Ucrainei i-a omis pe etnicii români din discursul oficial. Românii sunt umiliți demult acolo și memoria numelor românești e demult ștearsă. Nici noi nu facem nimic!

Ați auzit vreodată de Traian Popovici? A fost primarul Cernăuțiului și a salvat 25.000 de oameni care urmau sa fie deportații in lagărele de exterminare, furnizându-le acte false. De douăzeci de ori lista lui Schindler!

La Unire, Cernauți era printre primele orașe ale României Mari. Azi e oraș ucrainian și au mai rămas in el vreo trei școli cu predare in limba romană. Memoria lui Traian Popovici dispare!

In 2012, Hollywood pregătea un blockbuster despre viața lui Popovici cu Dustin Hoffman in rolul românului. Pe Google sunt informații despre film. Nu s-a mai făcut. Noi nici măcar nu ne-am gândit să-l facem. Statul român finanțează telenovele de cățiva ani. Merităm să repetăm trecutul!", a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru mărturisește că și-a pierdut respectul pentru multe dintre vedetele care au dezbătut subiecul pandemiei, în acești doi ani. "Nu am povestit nimic despre boala asta, nu am ieșit public să spun dacă m-am vaccinat sau nu și nu am spus niciodată dacă am fost infectat, dacă am stat sau nu în vreo carantină, nimic. Cred că asta trebuiau să facă toate persoanele publice. Nu suntem noi în măsură să influențăm în vreun fel alegerile oamenilor când vine vorba de sănătate. Nici într-un fel, nici într-altul. A fost o greșeală expunerea persoanelor publice în subiecte atât de delicate. Eu am evitat total subiectul. Nimeni nu știe dacă am avut sau nu, dacă sunt vaccinat sau nu", a spus Dan Negru, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Prea multe părereri ridicole și de o parte și de alta au fost în anii ăștia. Eu mi-am pierdut respectul pentru multe vedete - atât de la noi, cât și din străinătate - care au dezbătut subiectul fiind pe o baricadă sau alta. Peste niște ani, când se vor uita în urmă își vor da seama cât de ridicoli au fost. Ca să nu mai vorbesc de colegii mei din TV care se pricep la toate. Știu și cum e cu Omicronul, dar știu și cum e cu armata rusă. Cred că asta a decredibilizat mult breasla", a mai spus prezentatorul tv.

