Românii au Talent, SCANDAL uriaș. Se cere SCHIMBAREA numelui emisiunii. REVOLTĂ: Ne vindem! AȘA să se numească! Vezi Doamne, țară cultă!

Remi Martin, un acrobat din Germania cu origini în Franța, i-a revoltat pe fanii emisiunii "Românii au Talent", după ce a primit Golden Buzz din partea lui Smiley și a lui Pavel Bartoș.

Astfel, oamenii cred că emisiunea de la PRO TV ar trebui să-ți schimbe numele din "Românii au talent", în "Străinii au talent".

"Mă numesc Remi Martin. Am 35 de ani și sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat școala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri.

Am avut șansa să fiu în spectacol în fața reginei Elisabeta și evident a fost un moment foarte important, să fiu invitat de regină. Este un moment special în viața fiecăruia, se întâmplă o singură dată în viață. Cel mai mare vis al meu este să fac spectacole și mai mari, care să îmbine teatrul cu circul, în muzica vieții. Fac acrobații la bara chinezească, care este o bară verticală de 6 metri, la care fac acrobații de forță și dinamică", a spus Remi Martin pe scenă.

Revoltă în mediul online. Se cere schimbarea numelui emisiunii

Pagina de Facebook a emisiunii a fost luată cu asalt de fanii nervoși care nu au ezitat să comenteze în urma deciziei lui Smiley și a lui Pavel Bartoș de a-l trimite pe concurent direct în semifinală.

"De Ce nu schimbați denumirea emisiunii?? Străinii au talent! Dăcă e vorba de români care au talent, care e rolul din concurs al celor care nu sunt români și nici măcar nu au nici cea mai mică legătură cu România? Sunt alții care meritau Golden Buzz "Românii au talent”", "Şi vin toţi talentaţii în toate domeniile de prin alte ţări. Sunt numai profesionişti circari cu abilităţi foarte bune şi din alte ţări. Nu trebuie să se mai numească „Românii”, să se numească talent show", "Foarte mulţi străini. Vocea României la fel. Ne vindem şi valorile, nu le dam şansa la ai noştri. Se promovează de afară să părem şi noi primitori şi când vorbesc din juriu se murdăresc la gură de engleză, vezi Doamne ce ţară cultă suntem noi",

""Românii primesc talent", asta e denumirea Scuzați deranjul. Oare emisiunea nu se numește „Românii au talent”? Nu trebuia sa fie doar Români? Zic", "Alții meritau golden buzz", sunt câteva dintre comentariile oamenilor.