Pacientul ars din Constanța a ajuns în Belgia, după ce a fost plimbat prin trei spitale din România. Acesta a murit ieri în spitalul din Belgia în care a fost transferat și acolo unde a ajuns cu trei bacterii. Imediat după transfer, medicul Ciprian Isacu a declarat că pacientul nici măcar nu fusese curățat și spălat.

"Eu am spus că pacientul a ajuns la mine pe 29. Domnul ministru a spus că s-a găsit locul. Vreau să spun că familia a găsit locul. Deci dacă tot suntem organizați să trimitem afară că nu știm să facem, sau nu vrem, sau nu putem, sau nu avem cu ce, deși de cinci ani e jenant, ar trebui să fie o celulă acolo care să spună "îi trimitem afară!"", a declarat Ciprian Isacu, în direct la B1 TV.

"Am spus: nu mai visați la centre extraordinare că de 5 ani n-ați făcut nimic. Am încercat totul și am primit înjurături"

"Orice arsură se infectează, în Belgia, în România, în Franța, în Madagascar. Deci nu asta e problema, problema e că având o arsură de importanța celei pe care a avut-o pacientul... Știm că pielea e un organ care e responsabil de apărare organismului. Nu mai e piele, e sângerare, deci toate bacteriile profită, deci se infectează. Deci orice pacient se infectează automat, dar se poate infecta cu bacterii pe care le avem habituel pe piele și avem bacterii mai rele. Trebuie să ne ocupăm de o minimă igienă. Arsura la 75 de grade electrică la 51 de ani, șansele de supraviețuire sunt mai puțin de jumătate. Tot ce s-a întâmplat acolo circumstanțele, ghinion, avion, plimbat dreapta - stânga, măcar de n-ar fi fost prima dată...

Am spus: nu mai visați la centre extraordinare că de 5 ani n-ați făcut nimic. Spitalul Miliar din Paris are un serviciu de arși cu 21 de paturi, care a costat 37 de milioane. După Colectiv, ei au avut 230 de milioane de la Banca Mondială. S-a făcut ceva? Nu!

E normal de 5 ani o țară europeană să-și trimită sistematic marii arși în străinătate? Nu-i normal! Nu pot să facă centre, eu am sugerat să facă în centrele universitare o echipă să se numească Serviciu de arși, un centru cu tineri. Eu cunosc oameni. Eu de 5 ani am încercat totul și am primit înjurături și "cine e ăsta de ce se dă mare". Eu îi iau pe amărâții ăștia! Deci să înceteze să mai viseze la cai verzi pe pereți și să facă cu ce au și cu oamenii. Să facă o echipă de oameni tineri care pot face asta", a completat el.