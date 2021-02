Raluca Turcan, NOUA LEGE a salarizării. ANUNȚ: Excepţia a devenit regulă! Trebuie raţiune, populismul lăsat de-o parte

Raluca Turcan a vorbit despre noua lege a salarizării pe care am putea să o avem într-un an. Ce prevedere aceasta.

"Pe fond, nu mai avem foarte mult de lucru la această lege, dar, după ce o finalizăm, ne trebuie un consens politic, evident, în coaliţia de guvernare şi ulterior să începem negocierile cu fiecare categorie socio-profesională. După aceea să trimitem proiectul de lege la Parlament, acolo, evident, vor avea loc dezbateri pentru că nu suntem deţinătorii adevărului absolut şi într-un final să iasă această lege.

Într-un an de zile am putea avea o nouă lege a salarizării și că aceasta va fi cu adevărat unitară căci, în acest moment, există atât de mult excepții la lege încât "excepţia a devenit regula în sistemul de salarizare unitar"", a declarat Raluca Turcan, la Realitatea Plus.

"Hai, nu ne interesează!"

"De ce consider eu că trebuie să fie o doză destul de mare de precauţie, atunci când vorbim de această lege? Pentru că o categorie beneficiară de excepţie pentru care sporurile au ajuns să fie chiar 85% în plus faţă de salariul de bază o reprezintă sistemul de sănătate şi anume medicii şi sunt medici care cu sporuri cu tot, ajung să aibă 85% în plus faţă de salariul pe care l-ar avea fără sporul de condiţii foarte periculoase, foarte dificile. Or medicii au fost eroi în această etapă. Gândiţi-vă, cum ar fi să vină un decident şi să spună "hai, nu ne interesează!". Trebuie raţiune, populismul lăsat de-o parte. Ştiu că pentru unii politicieni ar fi foarte interesant să vină la televizor şi să spună tăiem toate sporurile, nu ne mai trebuie, bugetarii dacă s-ar putea să trăiască cu salariul minim pe economie", a completat ea.