Românii au talent. Cine sunt primii CINCI finaliști și ce știu să facă, de fapt. Surpriză după VOTUL publicului

Vineri a avut loc prima semifinală "Românii au Talent", un spectacol impresionant, cu numere de excepție.

Emoțiile primului live după un an și jumătate de pauză din cauza pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse și-au spus cuvântul atât asupra juraților, care au putut urca din nou pe scenă, cât și a concurenților, care au dat tot ce au putut pentru momentele de talent extraordinare și au creat un show pe măsura așteptărilor.

Odată cu încheierea preselecțiilor, Andra, Florin Călinescu, Alexandra Dinu, Andi Moisescu și Smiley au ales cele mai bune zece numere ale sezonului, care să se alăture celor zece concurenți care au luat Golden Buzz.

Cine sunt cei CINCI finaliști cu potențial de CÂȘTIGĂTOR

GIM, Ana Maria Mărgean, Rareș Trufea, Daria Batschi Beleca, Narcisa Ungureanu, Dragoș Pădeanu, Acro Mystic Duo, Andrii și Bogdan Kalashnyk, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Sara Șmighelschi și Bianca Purice au fost primii 12 concurenți care s-au luptat pentru cele cinci locuri din marea finală.

În urma momentelor lor și a votului publicului, Rareș Trufea, Ana Maria Mărgean, Duo Turkeev, Daria Batschi-Beleca și GIM sunt cei cinci talentați care s-au calificat în finală.

Rareș Trufea și-a descoperit talentul când tatăl lui a lovit într-un pahar

Rareș Trufea este unul dintre concurenții Românii au Talent care au primit Golden Buzz.

Rareș are o voce inconfundabilă, cântă la pian și și-a descoperit talentul la vârsta de doar 6 ani, atunci când tatăl lui a lovit cu lingura un pahar, iar el a recunoscut nota.

Ana Maria Mărgean, fetița ventriloc

Ana Maria Mărgean are 11 ani și a determinat-o pe Andra să apese butonul de Golgen Buzz în preselecții.

Prestația ei, un număr de ventrilocie, combinat cu un concert, a uimit publicul și juriul.

Fetița și-a descoperit talentul în urmă cu 2 ani, când a văzut pe Youtube arta ventrilociei. Pe păpușa Lizzie, "colega" ei de scenă, a primit-o cadou anul trecut, iar preselecțiile de la Românii au talent au fost prima apariție pe scenă împreună.

Duo Turkeev, familia acrobată

Duo Turkeev este un grup format din Dmytro şi Julia, doi soţi care au decis să-și prezinte numărul lor de acrobaţie. Cei doi s-au cunoscut în Canada. Dmytro lucra atunci la Cirque du Soleil cu o altă parteneră, care s-a accidentat.

Cei doi artişti de circ au împreună două fetițe, una dintre ele, Liliya Turkeieva, fiind și ea, separat de părinți, concurentă în preselecții.

În urma deciziei juraților, cei doi soți au participat în finală alături de fiica lor și au realizat un număr emoționant de acrobație, cu o poveste ce a provocat lacrimi.

Daria Batschi - Beleca, fata cu harpa magică

La 15 ani, Daria Batschi - Beleca a uimit o țară întreagă și l-a emoționat profund pe Andi Moisescu, care i-a dat Golden Buzz-ul.

Chiar dacă nimeni nu se aștepta la așa ceva, momentul ei la harpă a fost magic.

"Mi-ai schimbat percepția asupra acestui instrument. Tu ai fost o întreagă orchestră", a spus Andra la preselecții.

"Aici e o îmbinare. Uitați-vă la ea, nu e nimic întâmplător. E un rafinament, o sensibilitate... în tot zbuciumul ăsta pe care-l cântă. Preocupările pe care le are ea și în care cred cu tărie, pentru că eu tot insist asupra acestui aspect, că arta și cultura trebuie subvenționate, pentru că, de fapt, s-ar putea ca acolo să ne găsim liniștea, ca acolo ele să ne stârnească că ne punem întrebări și să ne dăm răspunsurile de care avem nevoie pentru a ne regăsi. Vreau să o întreb dacă este dispusă să răsăcolim lumea?! Să-i punem pe oameni pe gânduri, să le oferim un semn de exclamare. Poate că harpa nu ține de trecut, pentru astea sunt cheile noastre spre viitor!", i-a spus Andi Moisescu, înainte de a apăsat butonul.

GIM, puștiul care a venit cu un imn puternic de țară

Florin Călinescu a apăsat butonul Golden Buzz la Românii au Talent pentru GIM, băiatul din orfelinate care a emoționat o țară întreagă și care i-a lansat o provocare lui Andi Moisescu.

Ion Mihail Ghintan are 20 de ani și o poveste de viață tristă.

Când a intrat pe scenă, tânărul a fost întrebat de Andi Moisescu cum i se spune acasă. De aici a pornit întreaga poveste a lui GIM.

"Nu-mi zic! Nu-mi zic, că nu-mi zic. Am crescut singur de mic, în casa de copii, la orfelinate. La 11 ani am fugit și sunt singur, sunt bine. Am stat în orfelinat până la vârsta de 12 ani, oficial. Apoi am plecat și am stat în stradă, pe frig... Mai munceam la negru, nu aveam buletin, în construcții, ajutam, muncit cu ziua, cum reușeai. M-a păzit Dumnezeu, nimeni altcineva!", a început GIM să povestească.

Andi Moisescu: Dacă ar fi să am eu puterea să-ți împlinesc visul tău, care ar fi ăla?

GIM: Să deschideți o casă de copii! Dacă nu eu... Dacă aveți puterea, deschideți! Eu vă ajut! Să fie cu totul altfel decât majoritatea. Indiferent că sunt case de stat sau case private, contează educatorii. Eu am numai 12 clase, 8 ani de muzică și 4 de actorie.

La finalul momentului artistic care a umplut ochii de lacrimi, Florin Călinescu i-a spus, emoționat:

"Ai spus că tu n-ai avut bunici și că vrei să-ți întemeiezi o familie și copiii tăi să aibă bunici... Te deranjează dacă eu aș fi bunicul tău?! Crezi în povestea cu peștișorul de aur?".

"Cred în multe povești", a spus GIM.

"Bine, ia de aici atunci!", a continuat Florin Călinescu, apăsând butonul.

Costin Pity, concurentul care s-a retras de la Românii au Talent 2021. A făcut aceeași figură și la iUmor, în 2016

Costin Pity, unul dintre concurenții Românii au Talent 2021 s-a retras din competiție, iar Florin Călinescu a spus care sunt motivele.

Concurentul a venit pe scena emisiunii de la PRO TV cu un număr de acrobație și nu este pentru prima dată când se retrage din competiții. Aceeași figură a făcut-o și la iUmor, de la Antena 1, totul din motive personale.

În ceea ce privește "Românii au Talent", Costin Pity i-a uimit pe jurați, motiv pentru care acrobatul a luat patru de "DA" și a trecut în etapa următoare a emisiunii.

De ce a renunțat acrobatul

La finalul preselecțiilor, când Andra, Smiley, Alexandra Dinu și Florin Călinescu au fost nevoiți să facă lista celor care intră în semifinale, au aflat că cel pe care-l voiau în semifinală s-a retras pentru că a obținut un job în afara țării.

"Bucuria noastră este că din cauza pandemiei mondiale, ca să zic aşa, noi am văzut nişte artişti mondiali români şi artişti mondiali de altă naţionalitate, care ne-au onorat emisiunea. Românii de acasă au văzut o sursă de talent extraordinară. Oameni care dacă nu era pandemia nu i-am cunoaşte niciodată.

Artiştii de circ sunt foarte puţini pe pământul ăsta, oamenii au angajamente şi cutare. Eu vă uşurez alegerea în cazul colegului nostru, îl cunosc foarte bine şi în particular. La data semifinalelor din păcate pentru noi şi din fericire pentru el, a prins un job în afară", a fost anunțul făcut de Florin Călinescu.

Juraţilor le-a părut foarte rău că acrobatul nu poate să mai participe în semifinala Românii au Talent 2021.

Vezi mai multe: Costin Pity. Cum a reușit că tragă în țeapă PRO TV și Antena 1

Semifinaliștii Românii au talent Sezonul 11

1. Acro Mystic Duo

2. Maria Rădeanu

3. Narcisa Ungureanu

4. Sara Smighelschi

5. Duo Turkeiev și Liliya Turkeieva

6. Dean Bowman

7. Dragoș Pădeanu

8. Bianca Purice

9. Dorinel și Costel Cutiuță

10. Cosmin Adrian și Louise

11. Simion R Ștefan

12. Magitot

13. Andrii și Bogdan Kalashnyk

14. Rianna Rusu

Semifinaliștii cu GOLDEN BUZZ

15. Filip Cioc

16. Rareș Trufea

17. Remi Martin

18. GIM

19. Daria Batschi

20. Ana Maria Mărgean

21. Ruslana Krutas

22. Arts of Robots

23. Raisa Chiribuță

24. Elena Gatcin