Luni, 10 noiembrie, de la ora 14.00, profesorul Mircea Coşea vine în studioul DC News TV, la emisiunea "Totul despre bani".

Cum arată România anului 2025, care mai este importanţa şi rolul ţării noastre în actualul context internaţional dar şi ce se va întâmpla anul viitor cu veniturile românilor, sunt o parte dintre temele discutate în cadrul acestei ediţii.

De asemenea, se vor analiza şi efectele concrete ale măsurilor fiscale luate de către Guvernul Bolojan precum şi ce ar trebui să conţină cel de-al treilea pachet de măsuri.

Rămâneţi alături de noi!