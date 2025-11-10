€ 5.0860
Data actualizării: 10:09 10 Noi 2025 | Data publicării: 08:25 10 Noi 2025

EXCLUSIV România, sub presiunea taxelor, deficitului şi inflaţiei. Mircea Coşea, analiză la DC News TV
Autor: Dana Mihai

cosea_00152700 FOTO: Agerpres
 

Cum arată România anului 2025, care mai este importanţa şi rolul ţării noastre în actualul context internaţional dar şi ce se va întâmpla anul viitor cu veniturile românilor, sunt o parte dintre temele discutate în cadrul acestei ediţii.

Luni, 10 noiembrie, de la ora 14.00, profesorul Mircea Coşea vine în studioul DC News TV, la emisiunea "Totul despre bani".

Cum arată România anului 2025, care mai este importanţa şi rolul ţării noastre în actualul context internaţional dar şi ce se va întâmpla anul viitor cu veniturile românilor, sunt o parte dintre temele discutate în cadrul acestei ediţii. 
De asemenea, se vor analiza şi efectele concrete ale măsurilor fiscale luate de către Guvernul Bolojan precum şi ce ar trebui să conţină cel de-al treilea pachet de măsuri.

Rămâneţi alături de noi!

