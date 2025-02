România strălucește la Osaka 2025! Descoperă ce aduce țara noastră la expoziția mondială

Ovidiu Dranga, ex-ambasadorul României în Japonia, a vorbit despre pregătirile avansate ale României pentru Expoziția Mondială de la Osaka și diversificarea economică remarcabilă a României.

Întrebat ce va prezenta România la Expoziția Mondială din Japonia, Ovidiu Dranga, a răspuns că aceasta are un pavilion național aproape finalizat. Potrivit ambasadorului, evenimentul va oferi vizibilitate și va include semnale economice importante, precum un eveniment dedicat energiei și un altul pentru laserul de la Măgurele (ELI).

„Noi, la Expoziția Mondială care va avea loc în Japonia, la Osaka, cu ce ne ducem?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Cu multe. Suntem într-o fază foarte avansată a pregătirii pentru acest eveniment cu o importanță uriașă, pentru că oferă maximă vizibilitate celor care au pavilioane naționale. Suntem printre ei. Avem un pavilion național care e aproape de finalizare. Pregătirile sunt avansate. Am onoarea să lucrez în această echipă care pregătește Osaka 2025 și vreau să vă spun că va fi un foarte bun prilej pentru a da câteva semnale în zona economică. Dezvălui câteva secrete, sper să nu se supere șefii mei de la Unitatea pentru Expoziții Mondiale.

În primul rând, vom avea un eveniment dedicat energiei și e foarte important să știți că există o colaborare foarte bună cu Ministerul Energiei pe acest subiect. Vom avea un eveniment dedicat ELI, laserul de la Măgurele. Suntem în discuții avansate cu partenerii noștri de la Centrul de la Măgurele și sunt chiar încântat să vă spun că, la acest eveniment, vom beneficia de participarea firmei Okamoto, care realizează, împreună cu statul român, la Măgurele, o fabrică de lentile de mare putere care vor fi folosite, în primul rând, pentru laserul de la Măgurele, dar vor fi probabil exportate la un moment dat, astfel încât România intră pe această hartă a înaltei tehnologii, în materie de optică de mare putere, ceea ce ar trebui să fie și va fi cunoscut mai bine, ca urmare a acestui eveniment de la Osaka.", a spus Ovidiu Dranga.

Economia României, diversificată

Ovidiu Dranga a subliniat că există multe aspecte pozitive care privesc economia României și care nu sunt suficient cunoscute. Printre acestea se numără diversificarea economică, mixul energetic echilibrat și excelența în domenii precum optica de mare putere și IT. Acesta a adăugat că, datorită presiunii pozitive din partea mediului de afaceri, dialogul dintre Guvern și sectorul privat s-a îmbunătățit, iar aceste schimbări sunt deja vizibile.

„A fost publicat un studiu Harvard, universitate la care ați studiat, care arată că România este pe locul 20 în ceea ce privește diversificarea economică.”, a spus Val Vâlcu.

„Da, e adevărat. Am citit și eu cu interes acel studiu. Vreau să vă spun că multe lucruri bune despre economia României nu se cunosc, nici în țară, și nici în afara țării. Unul dintre ele este chiar această diversificare a economiei. Deci, practic, în România se produc de toate, asta e ideea.

E bine că e așa. Lucrurile stau foarte bine și în zona energiei. Avem un mix energetic foarte echilibrat, printre cele mai echilibrate din Europa și lucrul ăsta trebuie cunoscut.

Mai sunt și alte atuuri pe care România le are și, din păcate, nu sunt cunoscute. De exemplu, nivelul de excelență în care am ajuns în câteva domenii de vârf: am menționat optica de mare putere, IT-ul este, de asemenea, unul dintre ele și lista poate continua.

Mă aștept ca presiunea pozitivă din partea mediului de afaceri să producă efecte în ce privește decizia politică guvernamentală și lucrurile astea se întâmplă. Dialogul dintre Guvern și mediul privat s-a îmbunătățit, după părerea mea.”, a spus Ovidiu Dranga la Interviurile DC News.

