Reactorul de la Doicești și metroul din București: Cum modelează Japonia viitorul României

Jurnalistul Val Vâlcu a evidențiat prezența investițiilor asiatice în România, inclusiv automobile sud-coreene și sprijin japonez pentru metroul din București. Ovidiu Dranga, ex-ambasadorul României în Japonia, a subliniat importanța relațiilor cu Asia de Sud-Est și a menționat cooperarea militară cu Coreea de Sud și dialogul strategic cu Japonia. De asemenea, a remarcat participarea unei delegații japoneze la Forumul bilateral al Energiei România-Japonia, cu efecte practice viitoare.

„Orice legătură cu Asia de Sud-Est e foarte importantă pentru că are două componente de natură strategică. În primul rând, cooperarea pe linie militară. România a semnat niște acorduri foarte importante cu Coreea de Sud în domeniul înzestrării și dialogul politic și strategic cu Japonia se dezvoltă în ritm accelerat. Sunt foarte mulțumit să constat că acest dialog politic a îmbrăcat forme noi și mai ales salut faptul că, în urmă cu doar câteva luni, o delegație numeroasă japoneză a participat la Forumul bilateral al Energiei România-Japonia, o idee pe care am lansat-o când eram încă acolo și care va avea consecințe practice foarte importante în curând.”, a spus Ovidiu Dranga.

Japonia, implicată în discuțiile privind reactorul modular mic de la Doicești

Japonia este implicată în discuțiile privind reactorul modular mic de la Doicești și explorează oportunități de colaborare în domeniul hidrogenului. Ovidiu Dranga a subliniat interesul companiilor japoneze pentru investiții în România și relansarea relațiilor economice cu Europa Centrală și de Est. De asemenea, a menționat un seminar organizat la sfârșitul lunii despre monitorizarea și reabilitarea seismică a podurilor din România, cu asistență japoneză.

„Japonia este implicată în discuțiile privind proiectul din România, de la Doicești. Japonia are o contribuție la acest proiect, discuțiile sunt destul de avansate, dar nu e singurul subiect pe agenda bilaterală în ce privește energia. Cred că se va dezvolta o colaborare foarte avantajoasă în domeniul hidrogenului. Am asistat la discuțiile prilejuite de Forumul Energiei și am fost bucuros să văd că există interes din partea mai multor companii japoneze pentru investiții în România, în zona hidrogenului și nu numai.

Constat că după ani de eforturi, Japonia redescoperă nu doar România, ci întreaga Europă Centrală și de Est, ceea ce e foarte îmbucurător. Zilele trecute am primit o invitație la un seminar care va avea loc la sfârșitul lunii pe tema monitorizării și reabilitării seismice a podurilor din România, cu asistență japoneză.”, a spus Ovidiu Dranga la Interviurile DC News.

