România și Polonia vorbesc aceeași limbă, cea a culturii: peste 300 de evenimente în 18 luni

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025, primul de acest tip din istoria relațiilor bilaterale, s-a dovedit un succes remarcabil, oferind un impuls semnificativ colaborărilor culturale viitoare. În cele 18 luni de program, peste 300 de evenimente organizate în 13 orașe poloneze au atras mai mult de 100.000 de participanți, oferind României o vizibilitate fără precedent în spațiul mediatic și digital din Polonia.

Evenimentele, desfășurate sub egida Ministerului Culturii și Institutului Cultural Român, alături de partenerii polonezi, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Institutul Adam Mickiewicz și Institutul Polonez din București, au consolidat legăturile dintre artiști, instituții și publicul celor două țări.

Încheierea Sezonului va fi marcată printr-o serie de concerte la București, Cracovia și Varșovia, între 7 noiembrie și 1 decembrie 2025.

„Vorbim aceeași limbă - a culturii și a valorilor comune”

Președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a subliniat rolul Sezonului în consolidarea diplomației culturale:

„Legăturile create și proiectele inițiate vor continua să ne solidarizeze artistic și să inspire. Am celebrat nu doar moștenirea noastră, ci și vocile culturii contemporane, cele care mențin viu dialogul dintre națiunile noastre. Această realizare aparține tuturor artiștilor și partenerilor implicați”, a afirmat Jicman.

La rândul său, ministrul Culturii, Demeter Andras, a evidențiat caracterul sincer și durabil al colaborării:

„Sezonul a adus împreună artiști și public din cele două țări, în muzică, teatru, arte vizuale, literatură și arhitectură. Relația dintre comunitățile noastre culturale s-a consolidat firesc, prin sinceritate și dorință de apropiere. Chiar dacă ne-am fi dorit mai multe proiecte, cele realizate au fost consistente și valoroase”.

Coproducții și parteneriate care continuă

Printre cele mai apreciate inițiative se numără spectacolul de dans „Toaca”, realizat de coregrafii români Mădălina Dan, Andrea Gavriliu și Ștefan Lupu, în colaborare cu Teatrul Polonez de Dans din Poznań, precum și colaborarea muzicală dintre Dagadana și Bean MC (Subcarpați), care a dat naștere single-ului „Moja mamo”.

Un alt exemplu de cooperare creativă este parteneriatul dintre Łódź Design Festival și Romanian Design Week, materializat prin două instalații urbane create de studiourile BAZA. Deschidem orașul (București) și 2x3 studio (Łódź).

De asemenea, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Józef Piłsudski din Sulejówek au realizat expoziția „România - Polonia, un secol de istorie”, dedicată relației dintre mareșalul Piłsudski și Familia Regală a României.

150 de ani de arte vizuale românești, într-o panoramă impresionantă

Aproape 50.000 de vizitatori au descoperit arta românească prin patru mari expoziții, de la „Nicolae Grigorescu. Pictor al ethosului românesc” (Muzeul Național din Gdańsk) la „Un ochi râde, altul plânge. Arta românească în colecția Ovidiu Șandor”, cea mai amplă retrospectivă românească prezentată vreodată în Polonia.

Expozițiile „Brâncuși. Sculptând cu lumina” și „Iosif Király: Vechile amintiri devin tot mai persistente” au completat programul vizual, punând în dialog tradiția și arta contemporană.

Teatru, film și literatură: România, pe scena culturală poloneză

Zece spectacole de teatru românești au fost prezentate în șase orașe poloneze, aducând în atenție o nouă generație de creatori, dar și mari regizori consacrați precum Andrei Șerban și Silviu Purcărete.

În cinematografie, peste 5.700 de spectatori au urmărit producții românești în cadrul unor festivaluri de prestigiu, precum New Horizons (Wroclaw) și Festivalul Internațional de Film de la Cracovia.

Pe plan literar, România a fost țară invitată la Festivalul Sopot Literar, unde peste 2.000 de participanți au asistat la 20 de evenimente dedicate literaturii române contemporane.

Muzica și patrimoniul, punți culturale între națiuni

Muzica cultă și jazzul au adus împreună peste 40.000 de persoane la concerte susținute în marile orașe poloneze.

Totodată, expoziția „Utopie la Marea Neagră, 1955-1989”, dedicată arhitecturii litoralului românesc, a fost inaugurată la Muzeul Arhitecturii din Wrocław, urmând să ajungă și în România.

George Enescu, celebrat la Varșovia și Cracovia

În Anul Enescu, compozitorul va fi omagiat prin două concerte excepționale susținute de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, la Cracovia (30 noiembrie) și Varșovia (1 decembrie), sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea. Programul include lucrări emblematice precum Rapsodia română nr. 1 și Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră.

Sezonul Cultural bilateral România-Polonia 2024-2025, organizat între iunie 2024 și decembrie 2025, a fost agreat la nivel de prim-miniștri în martie 2023. După succesul celor 18 luni de cooperare, organizatorii anunță deja noi programe comune în 2026, în domeniile artelor vizuale, performative și muzicii.

„Privind înainte, să ne amintim mesajul care ne-a călăuzit de la bun început: vorbim aceeași limbă - a culturii, a empatiei și a valorilor comune”, a transmis Liviu Jicman.