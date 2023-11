România scoate bani pentru biocombustibili! Se rescrie piața energiei din țara noastră, cu jumătate de miliard de euro! Anunțul ministrului Burduja

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat, în cadrul dezbaterii Romanian International Gas Conference 2023: “Redefinirea securității aprovizionării. Potențialul noilor tehnologii pentru o tranziție energetică durabilă”, că "România are, cred, cel puţin 10 premiere europene în sectorul gazelor naturale. Sigur că suntem a 3-a piaţă a gazelor din lume, asta este o istorie certă. Suntem ţara care a avut prima staţie de comprimare de gaze, primul zăcământ de înmagazinare de gaze, prima staţie de reglare şi măsurare a gazelor, prima ţară care a exploatat gazele din Marea Neagră, proiectul companiei BSOG (Black Sea Oil & Gas n.r) și, desigur, suntem pe punctul de a deveni, din 2027, primul producător de gaze din Europa. Proiectul Neptun Deep este proiectul fanion al sectorului de gaze din România, dar nu numai din România, pentru că, atunci când vorbim de un potenţial de peste 100 de miliarde de normal metri cubi, vorbim despre un potenţial pentru Europa de a-şi asigura o securitate cum n-a mai avut până acum.

”De multe ori e mult mai greu să ajungi decât să îţi propui şi să vezi”



Vorbim despre un proiect cu adevărat fabulos şi felicit iniţiatorii, cele două companii, OMV Petrom şi Romgaz. Ştiu că nu este uşor, ştiu că necesită un efort coerent din partea statului român pentru a avansa acest proiect în calendarul asumat şi mai ştiu că fiecare zi contează. Deci, vă rog să contaţi şi dumneavoastră pe sprijinul Ministerului Energiei în a accelera toate procedurile necesare, tot ceea ce depinde de noi, dar şi de alte instituţii ale statului, pentru că atunci când vine vorba de 10 miliarde metri cubi producţia anuală adiţională pentru România înseamnă o mare, mare şansă de dezvoltare. Mi-aduc aminte că, atunci când aţi prezentat proiectul, ne-aţi spus că platforma va fi la o înălţime care echivalează cu de şase ori coloana fără sfârşit a lui Constantin Brâncuşi. Şi mi-a rămas chestiunea asta în minte şi mi-am amintit de cuvintele marelui Constantin Brâncuşi care spunea: una este să vezi până departe, alta este să mergi până departe. Până acum am văzut până departe, am văzut potenţialul acestor mari investiţii pentru România şi pentru Europa. Rămâne să şi mergem până acolo şi de multe ori e mult mai greu să ajungi decât să îţi propui şi să vezi”.





Sebastian Burduja a punctat că România mai are câteva lucruri de făcut în zona de cercetare, inovare, noi investiții, considerând că suntem pregătiți, ca țară. Ministrul a punctat, printre altele, că ”România este poziționată într-un loc privilegiat și sperăm că avem parteneriate și cu alte state din regiune pentru producția de biocombustibil, de biocarburanți și am gândit deja un program cheie, de pe vremea dlui. ministru Popescu. Vom aloca probabil până-n jumătate de miliard de euro pentru această schemă de ajutor de stat pe care urmează să o finalizăm și să o supunem tuturor procedurilor de aprobare”.

