România nu ridică gradul de alertă teroristă, nu este necesară, spune Marcel Ciolacu, după vizita în Israel: Este foarte importantă și vizita de mâine a lui Joe Biden

Marcel Ciolacu s-a aflat marți în Israel, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi urmează să participe la alte întâlniri cu reprezentanţii comunităţii româneşti din această ţară afectaţi de deteriorarea situaţiei de securitate din zonă. ”Am mers în vizită în Israel pentru a transmite mesajul nostru de solidaritate poporului israelian şi un puternic semnal de sprijin importantei comunităţi româneşti care trăieşte în această ţară. În vremuri atât de tulburi, România continuă să fie un factor de stabilitate, să apere pacea, valorile democratice, drepturile omului şi să combată cu fermitate terorismul, antisemitismul, xenofobia şi discursul incitator la ură”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Se știe că la ora actuală în Israel este decretată stare de alertă. Mai mult, țări europene ca Franța sau Grecia au ridicat nivelul de alertă. Se impune și în România o sporire a gradului de alertă?

Ministrul Marcel Ciolacu dă asigurări că, momentan, nu se pune problema. "Noi nu suntem în alertă la un nivel foarte ridicat. Într-adevăr, foarte multe state au făcut asta mai ales după crima de la Bruxelles. Să știți că nici nu putem trăi sub amenințare teroristă! La momentul acela nu mai putem vorbi nici de libertăți, nici de democrație. Nu este necesară în acest moment impunerea unor restricții" a spus premierul, în direct la România TV.

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat o întrebare, în direct: Domnule prim-ministru, vizita dvs. în Israel de astăzi este probabil cel mai spectaculos gest de politică externă din ultimul deceniu, comparabil sau peste cu vizita lui Iohannis la Casa Albă, întâlnirea cu Donald Trump în Rose Garden. Știți foarte bine că în '67 România nu a rupt relațiile diplomatice cu Israelul și, mai bine de un deceniu, am avut foarte mult de câștigat din acest lucru. Tot blocul comunist a rupt atunci relațiile cu Israelul, România nu! Și am avut foarte multe beneficii. Cum s-a născut ideea acestei vizite? V-a invitat Beniamin Netanyahu, v-au sugerat-o partenerii americani? Israelul are foarte mare nevoie de aliați în acest moment! Culmea, ei sunt partea vătămată și tot ei sunt puși la zid, într-o manieră destul de brutală, de lumea musulmană... Cum s-a născut această vizită?

Marcel Ciolacu a explicat: De când sunt prim ministru am mai avut discuții telefonice. Este de notorietate faptul că domnul doctor Herman Berkovits, în afară de faptul că este medicul primului ministru, este și un prieten de familie și un apropiat. De când a început atacul terorist al Hamas am ținut legătura cu dumnealui.

Bogdan Chirieac a intervenit: Primul care ne-a anunțat la DC News vizita dvs. a fost chiar dl. doctor Herman Berkovits... Totuși, ați reușit ca într-o zi să fiți primul lider european care merge în Israel?

Marcel Ciolacu: De joi a fost convenită vizita. Este foarte importantă și vizita de mâine a președintelui Biden, vom vedea cât de mult am înaintat cu negocierile.

Bogdan Chirieac: Ați ajuns înaintea lui Olaf Scholz, cancelarul Germaniei...

Marcel Ciolacu: Dacă ne uităm la întreg tabloul, vedem ce se întâmplă și în China, vedem că în Balcanii de Vest matinala a fost iarăși o întâlnire europeană foarte importantă la care au participat și președintele Macron și cancelarul Scholz și primul ministru al Spaniei, vedem că există anumite îngrijorări și constrângerea lumii democratice.

Legat de agenda din următoarele zile, primul ministru a amintit câteva puncte importante, în aceeași intervenție telefonică.

"Urmează să avem o ședință comună la Kiev unde voi avea întâlnire și cu președintele Parlamentului și cu președintele Zelenski. Avem de finalizat memorandumul cu licențierea în cazuri de export pe care eu am trecut-o deja prin Guvern, avem și un proiect european deja avizat de către comisie de peste 1 miliard de euro pentru securizarea punctelor de frontieră, un proiect pilot finanța de Uniunea Europeană, avem memorandumuri și pentru mediul de sănătate, și pe energie... o ședință completă și punctuală" a mai spus Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News