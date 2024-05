România, în primele 10 țări din clasamentul autorizării medicamentelor. Prisadă (ANMDMR): Vom lua lucrurile în ordinea cronologic-firească a ceea ce înseamnă accesul la tratamente, accesul la inovație

„Reușisem să ajungem la fund, mai jos de atât nu cred că se putea. Pe o piață a studiilor clinice, care a reprezentat în 2019 undeva în jurul sumei de 70 de milioane de euro, este cam minimum pe care l-am fi putut atinge. Nu cred că e momentul să discutăm cum am ajuns aici. E o poveste care a durat mai mult de 10-12 ani și a venit după momentul 2010, care a fost un punct de cotitură economică. Contează ce facem de acum încolo, iar în abordarea pe care am avut-o acum mai bine de doi ani, atunci când am preluat agenția, am spus că vom lua lucrurile în ordinea cronologic-firească, a ceea ce înseamnă accesul la tratamente, accesul la inovație, înainte ca ea să fie autorizată, iar așa se întâmplă în toate țările Uniunii Europene către care tindem.

Aici trebuie să spun deschis că am avut sprijinul tuturor autorităților, o parte reprezentate aici la masă, în procesul de înțelegere al acestui fenomen, nu numai în țară, ci și la Bruxelles. Am avut înțelegerea faptului că lucrurile ăstea trebuie să se întâmple. Bun, ele s-au întâmplat, nu mai avem un blocaj birocratic, nu mai avem întârzieri în autorizări, nu mai avem nicio etapă administrativă care să fie o piedică în derularea acestor studii. Cu toate acestea, motoarele o dată pornite trebuie și turate. A se aștepta un rezultat imediat este imposibil.

Dar am făcut ceva ce nu a fost făcut până la acest moment. Am încercat să mergem un pic mai departe decât ceea ce înseamnă curtea proprie, stric instituția pe care o reprezint în acest moment, dincolo de etapa care ținea strict de Agenția Națională a Medicamentului și blocajul în autorizări de orice fel. Am încercat să mergem mai departe în parteneriatul cu toate părțile implicate, însemnând industria, asociațiile de pacienți, absolut toată lumea care ar fi interesată de acest subiect. De obicei s-ar fi spus - „noi ne-am terminat treaba”. Nu, noi ne terminăm treaba abia când o să vedem că acțiunile pe care noi le-am făcut și-au atins și efectele. Asta înseamnă un număr măcar în media europeană de pacienți români care să fie înrolați în clinici din România.

(...) La nivelul autorizărilor, în acest moment, să știți că suntem printre primii 10 în Europa, de unde eram penultimii. La nivelul acelei cifre, veniturile statului sunt undeva la 30%. (...) Ce mai voiam să punctez este că există o concurență acerbă între state. Noi suntem, evident, parte din UE, iar Uniunea în sine este într-o concurență cu Statele Unite și cu țările asiatice. Fiecare aduce beneficii, unii au bani mai mulți, alții au costuri mai reduse și o populație mai mare. Trebuie să avem și noi propriile beneficii. Însă avem concurență până și în interiorul Uniunii Europene. Toată lumea își dă seama de beneficiile pe care le-am menționat mai devreme”, a precizat președintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România.

