Stiri

DCNews Stiri România face primul pas spre aderarea la Agenţia Internaţională pentru Energie
Data actualizării: 21:13 18 Noi 2025 | Data publicării: 21:13 18 Noi 2025

România face primul pas spre aderarea la Agenţia Internaţională pentru Energie
Autor: Alexandra Curtache

energie_45566200 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

România a obţinut sprijinul total al Boardului Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA) în demersul de aderare la organizaţia care stabileşte direcţiile strategice în energie la nivel global, a anunţat, marţi seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

IEA reuneşte peste 40 de state, iar aderarea României reprezintă un pas important în consolidarea poziţiei ţării pe piaţa energetică internaţională.

România, recunoscută pentru mixul energetic diversificat

„Recunoaştere uriaşă pentru România: în cadrul întâlnirii de astăzi, Fatih Birol şi boardul IEA mi-au transmis susţinerea lor totală pentru aderarea la IEA. Comunitatea statelor campioni energetici a înţeles clar că România îşi va dezvolta un mix energetic puternic, prin proiectele pe care le implementăm în nuclear, eolian, hidro, solar şi în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră”, a declarat Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Hidroenergia, „giantul uitat” al electricităţii

Ministrul a precizat că directorul executiv al IEA, Fatih Birol, a subliniat importanţa hidroenergiei, care produce 14% din energia la nivel mondial, mai mult decât energia nucleară şi combinată cu cea eoliană şi solară.

„Odată cu creşterea consumului global şi extinderea centrelor de date, hidroenergia va deveni şi mai importantă. Pentru România, concluzia e simplă: trebuie să finalizăm proiectele energetice începute în hidro, nuclear, eolian, gaz şi infrastructură, ca să ne întărim poziţia regională”, a adăugat ministrul.

România, pregătită să devină jucător regional în energie

Aderarea la IEA ar consolida rolul României ca actor strategic în regiune, oferind acces la bune practici internaţionale şi la standarde globale în dezvoltarea sectorului energetic.

Proiectele nucleare, eoliene, solare şi offshore, precum și infrastructura de gaze, rămân priorităţi pentru autorităţi în contextul tranziţiei energetice.

energie
aderare
