România devine nod strategic pentru transportul de GNL către Ucraina

Operatorii sistemelor de transport gaze DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România), Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria – ICGB AD, au semnat o scrisoare comună adresată autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, solicitând aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră – Ruta 2 și Ruta 3.

Inițiativa are scopul de a spori fluxurile de gaze naturale lichefiate (GNL) către Ucraina și de a consolida securitatea energetică regională, potrivit unui comunicat transmis vineri de Transgaz Bursei de Valori București (BVB).

Noile rute transfrontaliere, un pas major pentru securitatea energetică

Aprobarea rapidă a Rutelor 2 și 3 va permite traderilor să selecteze rutele de aprovizionare optime în funcție de necesități și va spori semnificativ potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina prin terminalele grecești. Inițiativa reprezintă un pas important în consolidarea independenței energetice și a conectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze, un coridor strategic care leagă sudul și nordul continentului.

Scrisoarea comună a fost semnată în cadrul Reuniunii Ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Domeniul Energiei (P-TEC), desfășurată la Atena, în perioada 6-7 noiembrie. La eveniment au participat oficiali de rang înalt ai Statelor Unite, printre care secretarul american al Energiei, Chris Wright, și secretarul american al Internelor, Doug Burgum, precum și miniștri ai Energiei din Grecia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, alături de viceprim-ministrul României, Cătălin Predoiu.

Detalii despre Rutele 2 și 3

Operatorii de transport și de sistem solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru disponibilitatea Rutelor 2 și 3 până în aprilie 2026, precum și posibilitatea de a oferi simultan produsele speciale de capacitate Ruta 1, Ruta 2 și Ruta 3 în cadrul licitațiilor concurente.

Pentru a stimula utilizarea noii capacități și a facilita diversificarea fluxurilor de gaze, operatorii au convenit să aplice reduceri semnificative – între 25% și 50% – la punctele lor de interconectare. Reducerile tarifare coordonate și disponibilitatea mai multor opțiuni de rute vor contribui la atenuarea perturbărilor, vor sprijini livrările neîntrerupte către Ucraina și vor asigura utilizarea eficientă a infrastructurii existente în regiune.

Ruta 2 pornește din punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează ICGB și continuă prin Coridorul Transbalcanic, iar Ruta 3 începe din punctul de interconectare al ICGB cu TAP și urmează același traseu.

GNL și gazele din Marea Caspică, resurse esențiale pentru Europa

Directorul general al DESFA, Maria Rita Galli, a subliniat că noile rute permit deblocarea întregului potențial al infrastructurii GNL a Greciei, inclusiv terminalele Revithoussa și FSRU Alexandroupolis, consolidând poziția Greciei ca punct de intrare cheie pentru aprovizionarea diversificată cu gaze în Europa. „Prin Coridorul Vertical, Grecia facilitează fluxuri flexibile de gaze de la sud la nord, asigurând acces fiabil la resurse diversificate pentru întreaga regiune, inclusiv Ucraina”, a declarat Galli.

Conducerea ICGB a apreciat rolul central al conductei Grecia-Bulgaria în aceste rute, oferind „oportunități flexibile care pot schimba piața” și contribuind la conectivitatea energetică între sud și nord. Directorii executivi ai ICGB, Teodora Georgieva și George Satlas, au afirmat că eforturile comune reprezintă un pas concret către o independență energetică mai puternică a Europei.

Sprijinul Bulgariei, României și Ucrainei

Directorul Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, a evidențiat că Rutele 1, 2 și 3 constituie măsuri tangibile și deja operaționale pentru a spori securitatea energetică și pentru a garanta livrări la prețuri competitive în Europa de Sud-Est. În același timp, acestea asigură infrastructura necesară pentru a face față interdicției totale a gazelor rusești.

România, prin Transgaz, a susținut conceptul Coridorului Vertical încă din 2016, semnând primul Memorandum de Înțelegere în 2017. Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic reprezintă piloni esențiali ai securității energetice regionale, reducând dependența de gazele rusești și facilitând transportul de GNL și gaze din Marea Caspică către Republica Moldova, Ucraina și restul Europei Centrale și de Est.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a precizat că implementarea Coridorului Vertical va crește capacitatea la PI Negru Vodă-Kardam de la 5,03 la 9,41 miliarde mc/an, permițând preluarea de GNL american din terminalele existente și viitoare din Grecia și din alte proiecte. Transgaz a realizat deja lucrări de reverse flow și la stațiile de măsurare de pe conductele T2 și T3 pentru a asigura preluarea gazelor suplimentare.

La rândul său, directorul Gas TSO of Ukraine, Vladyslav Medvediev, a evidențiat că noile rute oferă oportunități comerciale suplimentare pentru traderi, consolidând poziția sistemului ucrainean ca partener de încredere pe piața europeană.

Această inițiativă regională reprezintă, așadar, un pas semnificativ în dezvoltarea unei piețe energetice europene mai interconectate, diversificate și reziliente, capabilă să facă față provocărilor geopolitice și să asigure furnizarea stabilă a gazelor către țările dependente de importuri.