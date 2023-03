România cheltuie anual 1,5 miliarde euro pe daune din accidente rutiere. Titi Aur dă soluţia pentru o primă de asigurare mai mică: Ăsta este răspunsul

Piaţa asigurărilor RCA a fost aruncată în aer în momentul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis să ridice autorizaţia de funcţionare a celor de la Euroins, liderul de piaţă în această industrie. Titi Aur a explicat la DC NEWS TV care este singura soluţie pentru ca şoferii români să plătească prime de asigurare mai mici.

"Reparaţia maşinii costă la fel de mult peste tot. Despăgubirile pentru victime sunt aproximativ la fel pentru toţi. Cât timp bula asta pentru despăgubiri e mare, nu are cum să fie prima de asigurare mică. Asiguratorul are de acoperit această sumă, plus că are regia, adică salarii, chirii, benzină, telefoane, curent, şi eventual un profit, care poate fi mai mare, mai mic, zero sau negativ. Cât timp noi, românii, vom strica mult, vom avea primă de asigurare mare.

Avem şi varianta de asiguratori care au profitat pe moment şi au venit cu preţuri mici, iar asta a însemnat faliment. Pentru că nu au avut de unde să plătească dauna. Mai vin şi sindicalişti care spun că vor să facă Guvernul ceva şi ameninţă cu proteste. Eu întreb aşa: ce poate să facă Guvernul? Sunt două lucruri pe care le-ar putea face.

Primul este să plafoneze preţurile la prima de asigurare, ceea ce înseamnă că asiguratorul va da faliment, pentru că încasează puţin. Deci nu se poate face asta. Varianta a doua este să vină Guvernul şi să spună că subvenţionează diferenţa. Altceva ce poate să facă Guvernul? Dar nici pe asta nu poate să o facă.

Singura soluţie pentru ca prima de asigurare să scadă

Şi vine întrebarea "ce facem în cazul ăsta?". Răspunsul este că trebuie să scadă dauna. Adică să ne disciplinăm, să nu mai facem atât de multe accidente. Pentru că, făcând multe accidente, avem multe dezavantaje. Pe de o parte avem sânge pe şosea, morţi, răniţi, tragedii şi tot felul de traume în interiorul familiilor. Pe urmă, plătim anual de la bugetul statului 3,3 miliarde de euro ca urmare a victimelor accidentelor.

Şi mai plătim anual aproximativ 1,5 miliarde daune, care vin prin asigurări. Banii ăştia se împart aşa: 700-800 milioane de euro se plătesc la RCA, şi încă 700 pe CASCO. Acum a crescut cheltuiala pe RCA, de la 700-800 milioane spre 1 miliard de euro. Pentru că au crescut toate cheltuielile", a precizat Titi Aur la DC CONDUCEM.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News