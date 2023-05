România, avantajată de dezvoltarea IA. Andrei Caramitru: Aşa ajungem la nivelul vestului, ăia prăbuşindu-se sub nivelul nostru

"Efectul AI va fi mare de tot, mai puțin la noi. pentru ca la noi doar 15% au facultate. Deci nu are ce sa înlocuiască AI, nu e ca in țările din vest unde 50% au facultate si munca de birou pe Excel si powerpoint intelegi? Ca aia o iau pe coaja acum maxim.

La noi e ok suntem protejați per total, electricienii șoferii constructorii chelnerii muncitorii frizerii livratorii etc nu vor fi afectati. Si uite așa ajungem la nivelul vestului aia prabusindu-se spre nivelul nostru. (Ps: asta nu e gluma. E chiar pe bune ce zic aici)", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Inteligența artificială duce la concedieri, dar atenție! Nu toate locurile de muncă sunt expuse disponibilizărilor

Inteligența artificială poate ajuta productivitatea, dar ar putea, de asemenea, să elimine unele locuri de muncă. Deja sunt primele semne că au început schimbările legate de forța de muncă.

Procesul nu va fi fără dureri, dar va duce și la crearea unor locuri de muncă și la apariția unor calificări care nu există în prezent. Progresele în materie de inteligență artificială creează, de asemenea, oportunități de afaceri și de investiții pentru companiile care sunt implicate în noua tehnologie.

Goldman Sachs estimează că IA poate crește PIB-ul global cu 7% sau 7 trilioane de dolari și poate crește productivitatea cu 1,5% în decurs de un deceniu. Un nou val de sisteme de inteligență artificială poate avea, de asemenea, un impact major asupra piețelor de muncă din întreaga lume. Schimbările în fluxurile de lucru ar putea expune la automatizare echivalentul a 300 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă. Analizând bazele de date care detaliază conținutul sarcinilor a peste 900 de ocupații, Goldman Sachs estimează că aproximativ două treimi din ocupațiile din SUA sunt expuse la un anumit grad de automatizare de către IA.

