Român, răpit de Hamas alături de soția sa bolnavă de cancer și cele două fiice. Fratele bărbatului: "Nu cred că acele animale le vor da ce au nevoie"

Ronen este diabetic şi are nevoie de insulină, iar Karina, soţia sa, este bolnavă de cancer. Fata cea mică are 11 ani, iar fata cea mare are 18 ani.

"Fratele meu, soţia lui şi copiii lor au fost răpiţi pe 7 octombrie din casa lor. Erau în camera sigură, în adăpost, când ucigaşii de la Hamas au pătruns în casă şi i-au luat. Ultimul lucru pe care îl știm despre ei: la ora 8:00, am vorbit cu Karina, cu soţia fratelui meu. Ea a spus că fratele ieşise din încăpere cu o armă şi apoi se pare că teroriştii pătrundeau în casă. Acesta este ultimul lucru pe care l-am auzit. Mai târziu, pe pagina de Facebook a fratelui meu, am văzut postat un mic filmuleţ care arăta cum un criminal Hamas,care luase telefonul fratelui meu, şi-a făcut un selfie sau s-a filmat. Nu am mai auzit de atunci nimic", a spus fratele românului răpit, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Nu cred că animalele de la Hamas le vor da ce au nevoie"

"Karina are cancer ovarian, lua tratament. Îi ajutăm cu tot ce puteam, cu tot ce aveau nevoie, dar nu cred că animalele de la Hamas le vor da ce au nevoie, medicaţia, după ce am văzut cum i-au tratat pe ceilalţi, cum i-au măcelărit inclusiv pe copii în faţa părinţilor.... Sper ca fratele meu să scape cu bine şi să se întoarcă împreună cu familia la noi.

Nu înţeleg cine poate lua copii mici... Să lupţi cu soldaţii... pot să înțeleg. Dar să iei copii din patul lor, să îi ucizi în casa lor. Nu înţeleg! Mintea nu poate concepe aşa ceva. Cine face lucruri de genul ăsta? Nu pot decât să sper că oamenii din România şi din toată lumea să înţeleagă cu cine avem de-a face şi să facă presiuni, pentru că acum suntem noi, dar mai târziu poate vor pleca şi în Europa şi vor face şi acolo Dumnezeu ştie ce.

Sunt în contact cu noi permanent oameni de la Guvern, ne dau informaţii, dacă primesc. Problema nu e acolo. problemă reală este Hamasul, este o organizaţie teroristă care nu vrea să spună nimic, să vorbească, să dea informații. Nu vor decât să ucidă. orice ar încerca să facă guvernul nostru prin metode şi negocieri paşnice nu funcţionează, nu ai cu cine să vorbeşti acolo", a mai spus bărbatul.

Mesaj pentru Guvernul României

"Vă implor, faceţi tot ce se poate să îi aduceţi pe fratele meu şi familia lui acasă în siguranţă", a fost mesajul acestuia către Guvernul României.

Vezi și: Povestea lui Tal, românul luat ostatic de Hamas. Ultimele clipe înainte de a fi răpit: "Voia să ne protejeze... Copiii au nevoie de el!"

Imagini terifiante cu ororile Hamas. Ela Chaimi, soția românului ținut ostatic: Vă puteți imagina că teroriștii au făcut așa ceva? E un alt nivel de brutalitate / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News