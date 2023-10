Povestea lui Tal, românul luat ostatic de Hamas. Ultimele clipe înainte de a fi răpit: "Voia să ne protejeze... Copiii au nevoie de el!"

"Tal și cu mine suntem înrudiți prin rudele din România. Este o diferență de trei luni între noi. Suntem cei mai mari din partea noastră de familie. Străbunicul nostru român a venit de la Buzău, la nord-est de București. El și cei doi copii ai săi - bunica mea și bunicul lui Tal - au venit din România, după război. (...) Într-un fel, mă bucur că străbunicul nostru nu mai poate să vadă aceste orori. Kibbutzul pe care el l-a construit. Bunicii noștri - doi dintre bunicii mei și doi dintre bunicii lui Tal - au construit acest kibbutz. Au fost toți printre fondatorii acestui kibbutz care a fost atacat cu brutalitate, acum două săptămâni, și de unde Tal a fost răpit", a declarat Udi Goren, vărul românului răpit de Hamas, pentru Digi 24.

"Mi-a zis că e bine, dar că nu poate să vorbească"

"Din păcate, nu am informații noi. Știu doar că soțul meu a dispărut, a fost rapit. Asta înseamnă că nu e în Israel. Situația lui nu este cunoscută. În Israel, sâmbăta e zi liberă. Dormeam. Eram toți acasă. La ora 6.30, am început să auzim multe sirene. Soțul meu mi-a zis să mergem în adăpost. I-am zis să nu mergem, pentru că e ceva obișnuit. Iar el a spus că nu e ceva obișnuit, că e ceva diferit. Am mers în adăpost cu copiii. Am stat acolo câteva ore. Apoi, soțul meu a ieșit. Voia să ne protejeze și a ieșit din casă. l-am sunat două ore mai tarziu. L-am întrebat ce face și mi-a zis că e bine, dar că nu poate să vorbească. La ora 12 i-am dat un mesaj pe telefon, dar nu l-a primit. Seara, când s-a terminat totul, mi s-a spus că este posibil să nu mai fie în Israel", a spus și Ella Haimi, soția românului răpit, pentru sursa citată.

"Aduceți-ne familiile acasă!"

"Tali este cetățean român, dar și israelian. Asta mi-a dat multă speranță, fiindcă am încredere în voi, în poporul român. Cred că primul lucru pe care Israel și toată lumea ar trebui să-l facă este să-i elibereze pe cei răpiți. Asta înainte de toate. Apoi, puteți face ce doriți, dar, înainte de toate, aduceți-ne familiile acasă. Suntem încă speriați. Suntem departe de casă și nu ne vom întoarce prea curând. Rutina a dispărut. Copiii nu merg la școală și nu fac nicio activitate educațională. Stăm împreună toata ziua și așa va fi foarte multă vreme, pentru că nu ne putem întoarce acasă acum. Nu mai avem casă acum. Ajutați-mă! Vă rog, ajutați-mă cât puteți de mult. Am nevoie de ajutorul vostru! Am nevoie ca soțul meu să se întoarcă acasă. Copiii au nevoie de el. Vrem să se întoarcă acasă!", a mai spus femeia.

