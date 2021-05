Rodica Popescu Bitănescu, către Mircea Badea: "Soțul meu!" Actrița, drame neștiute: Am avut gripa asiatică, s-a manifestat cu hemoragie

La 82 de ani, Rodica Popescu Bitănescu este una dintre actrițele celebre ale teatrului românesc și a reușit de-a lungul anilor să bucure publicul larg, deși în spate avea o mulțime de amintiri neplăcute din copilărie, lipsuri și greutăți.

Invitată în la Antena 3, în emisiunea "Sinteza Zilei" a lui Mihai Gândea, marea actriță a povestit că a trăit un coșmar în anii tinereții, când familia ei a rămas pe drumuri, moment în care a început să se lupte cu atacurile de panică, probleme tot mai dese în prezent în rândul multor oameni și în special tineri.

De ce a făcut tatăl actriței închisoare

Născută la Răsuceni, în județul Vlașca, transformat cu timpul în judeţul Giurgiu, într-o familie foarte înstărită, actrița a avut parte de o copilărie de coșmar, pentru că la naționalizare, familiei sale i s-a confiscat întreaga avere.

Mai mult, tatăl actriţei a făcut închisoare din motive politice, suferind torturi incredibile în Penitenciarul Piteşti, iar din lipsă de bani, familia a fost nevoită să locuiască în cele mai insalubre subsoluri.

"Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică", a spus Rodica Popescu Bitănescu, la Antena 3.

Rodica Popescu Bitănescu a avut gripa asiatică

"Era perioada gripei asiatică (n.r anii 1957-1958) pe care am făcut-o eu, acasă la mine. Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. Şi aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic.

Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale", a povestit actrița.

Rodica Popescu Bitănescu s-a luptat ani de zile cu atacurile de panică

Actrița a mărturisit că toate greutățile din adolescență i-au marcat viața și au dus-o până în punctul în care s-a luptat cu atacurile de panică.

"Eu am crescut cu atac de panică. Timp de 11 ani am mâncat numai mâncărică de prune şi magiun. Am făcut gimnastică de disperare, ca să mă fortific. Am fost o tipă foarte ambiţioasă. Nu aveam timp de panică. Trebuia să mă duc acasă, să iau hârtiuțe mici de ziar, să le fac cu apă şi făină, să fac pungi pe care le vindeam, că lumea nu avea.

Aveam atac de panică să mă rezolv, să fac ceva. Că lumea zice, am atac de panică. Păi, fă ceva, să ieşi din atac de panică! Eu nu am avut timp să mă vait. Nu m-am văitat niciodată", a mai spus Rodica Popescu Bitănescu.

Rodica Popescu Bitănescu, către Mircea Badea: Soțul meu!

Mihai Gâdea: Înainte să intrăm în legătură cu Mircea, vreau să-ți pun o întrebare!

Rodica Popescu Bitănescu: Cu Mircea?! Vai de capul meu

Mihai Gâdea: Acum e acum!

Rodica Popescu Bitănescu: Păi nu, măi, dar lui nu-i place să se vorbească despre el. Nu-i place să apară la televizor. M-am dus odată cu el...

Mihai Gâdea: Aaa, nu, nu. Vorbiți de soț?

Rodica Popescu Bitănescu: Da!

Mihai Gâdea: Nu, ziceam de Mircea Badea!

Rodica Popescu Bitănescu a început să râdă în stilul caracteristic și a povestit de ce s-a speriat că va intra soțul ei.

"L-am dus pe soțul meu odată la televiziune și l-am machiat, l-am dat cu o chestie care se dă vara. Și aia sclipea toată. Și Mircea, săracul, se tot uita, nu mai putea, l-am dus la doctor. Aproape a chiorât. Și mi-au spus doctorii: "Doamnă, cum ia-ți dat în ochi cu așa ceva?" De atunci mi-a spus că nu vrea să mai vadă televiziune", a povestit actrița.

Rodica Popescu Bitănescu: Mă bucur că intrăm cu Mircea Badea! (...) Aaa, bună seara, Mircea! Soțul meu care am crezut că ești!