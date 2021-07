Rodica Popescu Bitănescu a izbucnit în lacrimi: Am vrut să mă sinucid. Ăla a fost începutul, e secretul meu!

Rodica Popescu Bitănescu face parte din generația de aur a actorilor din România. Cu o carieră de peste cinci decenii, a bucurat publicul larg cu talentul său, cu felul de fi și cu râsul ei inconfundabil.

Mai mult, de aproape 20 de ani, Rodica Popescu Bitănescu a activat ca dramaturg și regizor.

În ciuda faptului că a jucat comedie o viață întreagă, viața Rodicăi Popescu Bitănescu a fost marcată de o mulțime de momente dificile, peste care a trecut extrem de greu și care o emoționează și acum când vorbește despre ele.

Unul dintre cele mai delicate subiecte pentru marea actriță a teatrului românesc este lipsa copiilor.

Rodica Popescu Bitănescu, reacție dură: "este secretul meu"

Rodica Popescu-Bitănescu și soțul său, Mircea Bitănescu, sunt suflete pereche și se iubesc intens, dar după 46 de ani de căsnicie, lucru care le-a lipsit dintotdeauna a fost un copil.

Întrebată de Denise Rifai, în emisiunea "40 de întrebări" despre acest subiect, actrița s-a emoționat și a spus că nu a fost niciodată dechisă să vorbească despre asta. În schimb a mărturisit că iubește copiii, și-a dorit unu, iar lucru care o deranjează cel mai tare este faptul că persoanele din jur vorbesc fără să știe cu adevărat povestea.

"Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu", a declarat Rodica Popescu-Bitănescu, la Kanal D.

Rodica Popescu Bitănescu, poveste de iubire inedită cu soțul său

Rodica Popescu-Bitănescu și soțul său, Mircea Bitănescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 46 de ani. Cei doi s-au cunoscut în momentul în care îndrăgita actriță a susținut examenul pentru permisul de conducere, soțul acesteia aflându-se în comisia de examinare. Momentul în care s-au cunoscut a fost unul unic pentru celebra actriță, iar cei doi s-au îndrăgostit pe loc unu de celălalt.

"Eu am dat examen de conducere cu el. Nu ştiu cum de am picat la comisia lui, la Bitănescu Mircea, dacă nu cumva m-a ales el pe mine. I-a plăcut o fotografie, deşi eu nu sunt deloc fotogenică, Când am văzut că apare un bărbat blond, cu ochii albaştri, îmbrăcat ofiţer, cu un mers aşa, americănesc, un tip calm, am căzut în cap imediat. A fost pentru mine o lovitură de trăsnet, adică m-am îndrăgostit de el când l-am văzut, o frumuseţe de om. După aceea am descoperit cât de deştept este acest tip şi cât de citit este. Datorită lui am început eu să citesc, că nu citeam aşa mult înainte", a mai spus celebra actriță.

Cei doi au făcut cununia civilă după doi ani, iar în scurt timp au făcut-o și pe cea religioasă. După mai bine de patru decenii, celebra actriță a recunoscut că primul lucru pe care l-a remarcat la soțul său a fost mersul.

"I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă… Trecutul i l-am spus eu… Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea… Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri – şi ce m-a impresionat la el e mersul", a completat ea.

Rodica Popescu Bitănescu, la un pas de sinucidere

Cunoscuta actriță a mărturisit că a avut de multe ori gânduri de sinucidere, însă niciodată nu și le-a dus până la capăt, iar totul a avut legătură cu un vis din copilărie. Actrița a povestit cum a visat că a fost prinsă în timp ce copia, iar rușinea pe care a trait-o, a determinat-o să aibă gânduri sinucigașe.

De atunci, aceasta a mărturisit că a mai avut astfel de gânduri, de a-și pune capăt zilelor, însă niciodată nu a încercat să recurgă la acest gest necugetat.

"Sunt Leoaică. Am înțeles, la un moment dat, că Leoaica e predispusă la așa ceva. Eu am vrut să mă sinucid prima oară când eram elevă la liceul Lazăr. Vezi, am o sensibilitate anume și d-asta am scris o replică senzațională în piesa „Încă-i bine”, în această comedie.

Am explicat chestia asta cu sinuciderea și de ce nu m-am sinucis niciodată. Am avut un vis. Mi s-a trimis un vis pentru că Dumnezeu a văzut că eu tot o trag să mă omor, să mă omor. Am avut un vis fantastic care este povestit în piesă. Eram elevă și m-a prins furând, copiam, adică am copiat.

M-am simțit atât de prost față de această profesoară de matematică, o chema Teodorescu. Pe mine mă întreba: „Rodica, m-ai furat tu pe mine?” Mă gândeam în timpul ăsta. Noi suntem la etajul 2, eram la geam cu banca. Dacă m-aș arunca acum de pe geam? Oare aș muri, că îmi e rușine. Măi și nu m-am aruncat pentru că a trecut la altcineva. Era să o fac. Poate că mă schilodeam, poate că muream, nu știu ce se întâmpla. Eram un copil atât de curat și m-am simțit așa de prost la vârsta aia să mi se spună așa ceva, încât eram în stare să mă și omor. Ăla a fost începutul. Nu mai spun că de mică mă obseda că o să murim, dar nu să mă omor eu", a povestit Rodica Popescu Bitănescu.