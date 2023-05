Robert Negoiță: Nicușor Dan omoară plante. Și-a pierdut busola

„E fără cuvinte ceea ce se întâmplă. La televizor trebuie pusă o burtieră cu „no comment”. Trăim în orașul unde nu se întâmplă nimic, oamenii nu au apă caldă, transportul public e jenant, e penibil, iluminatul la fel, unde suntem asfixiați de poluare, că Nicușor Dan nu e în stare să facă măcar un pasaj. Imediat își încheie mandatul, Doamne ajută, dar nu a fost în stare să își lege numele de un singur proiect pentru acest oraș. O să își lege numele de faptul că e în stare să omoare plante. Scoate copaci din rădăcină, din mijlocul orașului, unde e cel mai ridicat nivel de poluare și unde este cea mai mare nevoie de spații verzi.

Eu nu am ce să comentez, e o nebunie. Omul și-a pierdut busola! Nu l-a întrebat cineva măcar ce lege am încălcat eu când am plantat. Cei care vor să planteze copaci în acest oraș și oriunde în lumea asta nu au nevoie de vreo aprobare, ci dimpotrivă, dacă cineva se apucă să planteze ceva în acest oraș ar trebui să îl lăudăm, ar trebui să îi facem statuie, fiindcă avem nevoie de plante. Dar unii oameni sunt dezorientați în viață și, din nefericire, ăștia ne mai și conduc. Ce să mai zic? E trist!”, a comentat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, prin intervenție telefonică la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac.

Robert Negoiță a admis că Primăria Municipiului București are acea zonă sub administrare, de fapt:

„Cel mai inteligent cedează. Adevărul este că zona asta este administrată de primăria generală. Dar cum administrează primăria generală? Că totul e pârloagă și nu se întâmplă nimic! Normal că am intrat noi, pentru că e Sectorul 3. Am intrat noi să facem ceva pentru a îmbunătăți aspectul, să nu ne fie jenă”.

