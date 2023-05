Robert Negoiţă: Am făcut plângeri la poliţie privind o soluţie pusă la rădăcina copacilor de pe strada Nicolae Teclu: Oameni răi, ticăloși - Video

'Am primit un telefon că aici, pe Nicolae Teclu, unde am plantat acest aliniament de copaci (...), un om rău sau mai mulţi oameni răi, ticăloşi, au pus soluţie la rădăcina copacilor (...).

Am luat mostră să ducem la laborator. Am făcut plângeri la poliţie, (...) suspectăm că mâini criminale nu au altă treabă decât să distrugă munca noastră, să facă rău copacilor. Am văzut în oraş neobişnuit de mulţi copaci, copaci mari, copaci sănătoşi. Peste noapte, adică acum, în primăvară, constatăm că au murit. Specialiştii ne spun că este ceva în neregulă', a spus Robert Negoiţă, miercuri, într-un clip video postat pe Facebook. Robert Negoiță a subliniat că este nevoie de oxigenul pe care îl dau aceşti arbori.

VIDEO

