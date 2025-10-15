Robert Cazanciuc: Sfânta Parascheva este pentru creștini un simbol al speranței și al curățeniei sufletești

"Sfânta Parascheva este pentru creștini un simbol al speranței și al curățeniei sufletești și, în această lume zbuciumată, ne amintește că liniștea vine din rugăciune, din fapte bune și din dragostea față de aproapele nostru", a ținut săprecizeze senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Fie ca această zi sfântă să aducă pace acolo unde e neliniște, credință acolo unde e teamă, speranță acolo unde viața pare grea și puterea de a merge mai departe cu încredere, oricât de grele ar fi încercările vieții.

Fie ca Sfânta Parascheva să ne fie sprijin în momentele grele și să ne învețe să trăim cu credință, bunătate și recunoștință, să ne vegheze pașii și să ne ajute să păstrăm în inimă lumina credinței, oricât de întunecat ar fi drumul.