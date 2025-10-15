€ 5.0885
Data publicării: 11:22 15 Oct 2025

Robert Cazanciuc: Sfânta Parascheva este pentru creștini un simbol al speranței și al curățeniei sufletești
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc iasi Foto: Facebook Robert Cazanciuc
 

Am avut bucuria să particip pentru prima dată la Iași, alături de mii de credincioși, la sărbătorirea Sfântei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a tuturor celor care își pun nădejdea în credință, bunătate și iubire.

"Sfânta Parascheva este pentru creștini un simbol al speranței și al curățeniei sufletești și, în această lume zbuciumată, ne amintește că liniștea vine din rugăciune, din fapte bune și din dragostea față de aproapele nostru",  a ținut săprecizeze senatorul PSD, Robert Cazanciuc.
 
"Fie ca această zi sfântă să aducă pace acolo unde e neliniște, credință acolo unde e teamă, speranță acolo unde viața pare grea și puterea de a merge mai departe cu încredere, oricât de grele ar fi încercările vieții.
 
Fie ca Sfânta Parascheva să ne fie sprijin în momentele grele și să ne învețe să trăim cu credință, bunătate și recunoștință, să ne vegheze pașii și să ne ajute să păstrăm în inimă lumina credinței, oricât de întunecat ar fi drumul.
 
La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei #Parascheva!", a declarat Robert Cazanciuc.

