Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României

Am depus, din partea Senatului, o coroană de flori la catafalcul celui ce a fost primul președinte postdecembrist al României, a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Cred că nu putem vorbi despre istoria politică recentă fără să-l menționăm pe Ion Iliescu. A fost un adevărat om de stat, un intelectual și politician de stânga cu o viziune clară asupra drumului euroatlantic al țării noastre.

Un autentic om de stânga, un intelectual veritabil pentru care învățarea permanentă a fost o formă de elixir, Ion Iliescu este cel care a deschis calea României spre consolidarea democrației și calea spre Europa, construind o echipă de tineri politicieni care au reușit să pună România la masa marilor puteri prin integrarea în NATO și aderarea la Uniunea Europeană.

Ion Iliescu a fost un președinte care merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României, mai ales pentru că a ales să-și asume traversarea cu succes a unor perioade foarte grele pentru țară în procesul de tranziție la democrație și pe calea euroatlantică destul de anevoioasă. Iar în perioada ultimului său mandat prezidențial, când alții se temeau de schimbare, a oferit stabilitate, echilibru și o direcție clară spre consolidarea democrației.

Am avut onoarea să lucrez și să descopăr tainele politicii cu prim-ministrul său, domnul Adrian Năstase. Pentru mine, acei ani ai ultimului său mandat au însemnat formare, responsabilitate și contact direct cu o generație de politicieni care nu luau deciziile după algoritmi social media.

Am avut privilegiul să-l cunosc personal pe Ion Iliescu, la care am văzut și am apreciat capacitatea și calitatea în același timp de a rezolva problemele cu răbdare, cu înțelepciune și, mai ales, prin dialog, ceva ce, în ziua de astăzi, nu prea mai contează, din păcate. Consensul a fost principalul său cuvânt de ordine, o noțiune care astăzi este cam pe cale de dispariție.

Putem fi de acord sau nu cu unele dintre alegerile sale, ca la oricare lider, dar ceea ce nu putem nega este că a fost cu adevărat un președinte al României, nu doar prin funcție, ci prin greutatea pe care a dus-o în perioade complexe și direcția în care a ghidat lucrurile.

Condoleanțe doamnei Nina Iliescu, o primă doamnă care a știut întotdeauna să fie discretă și care i-a fost „partener de drum lung”, după cum spunea fostul președinte în ultimul mesaj către româniȚ, a scris pe pagina de socializare senatorul PSD Robert Cazanciuc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News