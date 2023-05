Robert Cazanciuc: De la Ploiești, la Vărăști, în Caravana Educației

"Călătoria a început vineri, la Ploiești, unde am celebrat respectabila și frumoasa vârstă de 150 de ani a școlii pe care am urmat-o în urmă cu peste 30 de ani și unde am retrăit dulci amintiri de adolescent. Așa am întâmpinat, vineri, Ziua Adolescentului – printre liceeni și actuali sau foști profesori, la Liceul Tehnologic din Ploiești, pe care l-am absolvit pe când era Școala de Arte și Meserii.

Caravana Educației a ajuns duminică, la Vărăști, în Giurgiu, într-o deplasare organizată de Tineretul Social Democrat. A fost din nou un prilej să am dialoguri pline de substanță cu profesori și elevi despre viitorul sistemului de învățământ, mai ales despre legile educației.

I-am îndemnat pe adolescenții pe care i-am întâlnit să viseze, să năzuiască, să cuteze. Și să-și urmeze visurile. Dar ceea ce le-am urat lor le urez, astăzi, de ziua lor, tuturor adolescenților din România, tuturor liceenilor.

La mulți ani! Este poate cea mai frumoasă perioadă a vieții", susține Robert Cazanciuc.

