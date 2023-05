Sondajul a început în data de 18 mai 2023 la ora 08:06.

Iată sondajul realizat și rezultatele acestuia:

Cum apreciați activitatea lui Barna Tanczos, ministrul Mediului?

Foarte buna 8,8% (712)

Buna 25,2% (2038)

Foarte rea 27,8% (2244)

Rea 38,2% (3088)

Se pare că cititorii DC News nu au fost prea mulțumiți de Barna Tanczos ca ministru al Mediului.

UDMR nu vrea să părăsească coaliţia de guvernare, fiind chiar de acord cu comasarea Ministerului Sportului cu un alt minister, dar nu înţelege de ce nu poate continua să deţină Ministerul Dezvoltării, mai ales că nu este parte a acordului politic privind rotativa, semnat de PSD şi PNL, a declarat pentru AGERPRES primarul municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad András.



"UDMR nu doreşte să părăsească coaliţia. Noi considerăm că miniştrii noştri sunt eficienţi. Nimeni nu le reproşează absolut nimic. Noi am solicitat respectarea acordului politic privind rotativa, acord politic din care noi nu facem parte, nu am fost parte la semnarea acestui acord politic privind rotativa. Am înţeles şi am şi susţinut reducerea numărului de ministere şi am fost de acord cu integrarea Ministerului Sportului într-un alt minister şi tocmai de aceea am fost foarte surprinşi de solicitarea PNL privind cedarea Ministerului Dezvoltării către PNL. În mandatul nostru MDLPA a devenit un minister funcţional, cu multiple programe de investiţii din fonduri naţionale şi europene şi la întrebarea de ce nu putem continua la acest minister, nu am primit niciun răspuns", a explicat reprezentantul UDMR.



Antal Arpad a precizat că UDMR a solicitat, în cadrul negocierilor din coaliţie, respectarea acordului politic privind rotativa.



"Noi nu suntem parte a acelui acord şi ni s-a spus 'trebuie reduse ministerele'. Am spus: 'Am înţeles, susţinem şi acest lucru, să se reducă numărul de ministere, inclusiv un minister de la UDMR, Ministerul Sportului, să fie integrat într-un alt minister'. Şi această solicitare a venit în timp ce purtătorul de cuvânt al PNL declara că PNL nu doreşte să ia de la UDMR Ministerul Dezvoltării, ceea ce este cu atât mai ciudat. Nu ştiu ce se va întâmpla, vom vedea", a adăugat Antal Arpad, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Negocieri guvernare. Ministru: Cu siguranță, pot aduce noutăți. UDMR, niciun reproș!

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat marţi, la Braşov, că UDMR a demonstrat, în actualul mandat la guvernare, că poate gestiona bine domeniile în care a obţinut funcţii în Executiv, menţionând că, în opinia sa, ministerul pe care îl conduce nu ar trebui să fie fracţionat.



"UDMR a demonstrat şi la Mediu, şi la Dezvoltare şi la Sport că putem gestiona bine aceste domenii, partenerii noştri de coaliţie nu au avut niciun reproş. Cu siguranţă, negocierile politice pot aduce noutăţi, astăzi se discută deja despre o reducere a numărului de ministere, lucrurile se vor clarifica zilele acestea. Mergem mai departe cu forţe noi şi cu acelaşi angajament şi după data de 31 mai - 1 iunie, când se va finaliza procesul de rocadă", a spus Tanczos Barna, conform Agerpres.

El a mai spus: ”Nu cred că se poate pune problema fracturării ministerului, cred că în ultimii doi ani şi jumătate s-a demonstrat că acest domeniu poate fi gestionat împreună. Multe dintre elementele aparent diferite şi care nu au aparent legătură se întrepătrund - păduri, sechestrarea carbonului, reducerea emisiilor - toate gravitează în jurul fenomenului de schimbări climatice, dar fiecare domeniu îşi aduce contribuţia (...), nemaivorbind de gestionarea deşeurilor, pentru că, acolo, materiile prime, reciclate, automat generează o emisie mai mică decât exploatarea unor zăcăminte pentru a produce materie primă nouă şi atunci cred că soluţia cea mai bună este ca domeniul să fie gestionat aşa cum este”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News