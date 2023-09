Retrăiește MAGIA "Queen Live at Wembley Stadium", în această seară la RadioDCNews

Concertul Queen Live at Wembley Stadium va fi difuzat la RadioDCNews într-o ediție specială care vă va purta înapoi în timp, în acea seară magică de pe 12 iulie 1986.

Detalii despre difuzare:

Data și ora: 05.09.2023 (astăzi); ora: 22:00

Unde să ne ascultați: RadioDCNews

Pregătiți-vă pentru:

Hituri legendare precum "Bohemian Rhapsody," "We Will Rock You," "Radio Ga Ga" și multe altele. Carisma lui Freddie Mercury pe scenă și atmosfera electrică a stadionului Wembley.

Invitați-vă prietenii și familia să se alăture pentru o seară de distracție și emoții autentice. Pregătiți-vă să fredonați, să dansați și să sărbătoriți împreună cu milioane de fani din întreaga lume. Queen Live at Wembley Stadium - un eveniment care vă va face să simțiți pulsul rockului clasic!

Câteva detalii despre acest concert memorabil:

Data și locul: Concertul a avut loc pe 11 și 12 iulie 1986 pe stadionul Wembley din Londra, Marea Britanie. Queen a susținut două concerte consecutive pentru a sărbători succesul lor mondial.

Publicul: Ambele concerte au atras o mulțime imensă de fani, cu un total de aproximativ 150.000 de spectatori în cele două zile. Acest lucru a făcut ca aceste concerte să fie unele dintre cele mai mari evenimente live din istoria muzicii.

Setlist: Formația Queen a interpretat o serie de hituri celebre, inclusiv "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Radio Ga Ga", "Under Pressure" și multe altele. Freddie Mercury, solistul formației, a interacționat cu publicul într-un mod carismatic și a creat o atmosferă incredibilă.

Spectacolul: Concertul Queen de la Wembley a fost cunoscut pentru producția sa spectaculoasă, cu un set impresionant și jocuri de lumini uluitoare. Show-ul lor live a fost întotdeauna unul plin de energie și entuziasm.

Transmisie live: Unul dintre cele două concerte (cel din 12 iulie) a fost transmis în direct pe televiziune în întreaga lume și a fost vizionat de milioane de fani din toate colțurile globului.

Amintiri durabile: Concertul de la Wembley a rămas în amintirea fanilor Queen și a industriei muzicale ca unul dintre cele mai mari spectacole live din istorie. A fost și o parte importantă a filmului documentar "Queen: Live at Wembley Stadium", care a fost lansat ulterior.

Această performanță live a formației Queen de pe stadionul Wembley este încă considerată unul dintre cele mai mari momente din istoria rockului și este adesea menționată ca un exemplu de artiști de top care reușesc să conecteze profund cu publicul lor într-un cadru live.

