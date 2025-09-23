€ 5.0774
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:00 23 Sep 2025

EXCLUSIV Replici acide la Miercurea Neagră. Chirieac: Vă dau un pont despre Ciuvică / video

Autor: Anca Murgoci
Replici acide la Miercurea Neagră. Chirieac: Vă dau un pont despre Ciuvică / video
 

Nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră!

Pe 24 septembrie, de la ora 12.00, Diana Tache, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac vă așteaptă la emisiunea Miercurea Neagră. 

Vedem dacă va demisiona Ilie Bolojan, vedem ce decizii vin de la CCR, toate subiectele la zi sunt dezbătute la Miercurea Neagră.

„Vreau să vă dau un pont: Mugur Ciuvică este foarte supărat. Poate îl scoatem de la USR. Haideți să vedem!”, a zis Bogdan Chirieac într-un promo al emisiunii pe TIK TOK DC News.

Se pare că Curtea Constituțională urmează să amâne, miercuri, decizia privind pensiile magistraților. În schimb, judecătorii CCR sunt așteptați să se pronunțe asupra celorlalte patru proiecte de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea. Ce se va întâmpla după deciziile CCR? Va demisiona Ilie Bolojan?

Avem o criză guvernamentală?

Ce soluții sunt pentru România?

Când își va reveni țara noastră?

Ce fac PSD, PNL, USR, AUR?

Nicușor Dan a avut o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare. Ce au discutat?

Ce mișcări se mai pregătesc pe scena politică?

Toate acestea, dar și multe altele, pe 24 septembrie, de la ora 12.00, la Miercurea Neagră! Nu putem preconiza ce subiecte mai apar pentru că știți deja... de fiecare dată când Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac sunt față în față, se lasă cu replici tăioase și surprize neașteptate.

Restul e improvizație live, cu replici acide și tensiuni reale. Miercurea Neagră nu iartă pe nimeni. Noroc cu Diana Tache care mai temperează situația.

Ce întrebări aveți pentru cei trei? Haideți cu un comentariu! 

