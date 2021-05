Renumărarea voturilor, încheiată. Drăgan, avocatul lui Tudorache: Vom acționa pe toate căile legale!

Potrivit unor surse judiciare, renumărarea voturilor s-ar fi încheiat la Sectorul 1. Din primele informaţii, Daniel Tudorache ar avea cu 1000 de voturi în plus faţă de contracandidata sa, Clotilde Armand. Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache, a făcut o serie de declarații cu privire la acest subiect.

„Eu nu am această informație în mod oficial, am văzut ce se vehiculează în spațiul public, de aceea mi-e greu să comentez. Suntem, în continuare, în zona supozițiilor. Bineînțeles, dacă se va dovedi că așa este, că situația practică nu este identică cu ceea ce s-a validat în cele din urmă și nu corespunde cu ceea ce avem astăzi la Sectorul 1, vom acționa pe toate căile legale, pentru a restabili situația legală și reală”, a spus, miercuri după-amiază, Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache, la „Decisiv”, emisiune moderată de Cătălina Porumbel la Antena 3.

Întrebat, ulterior, dacă are informații potrivit cărora a fost încheiată renumărarea voturilor, avocatul a răspuns astfel: „Nu am niciun fel de informație oficială în acest sens. Doar ce a apărut în spațiul public, absolut nimic altceva. Am depus o cerere în cursul acestei dimineți, având în vedere cele care au apărut în spațiul public. (...) Probabil că vineri, cel mai târziu luni, vom avea aceste documente la dispoziție.”

Întrebat ce se va întâmpla dacă se va dovedi că Tudorache a avut mai multe voturi decât Armand, avocatul Mihai Drăgan a zis: „Nu se poate întâmpla altceva decât să se procedeze la restabilirea în cadrul legal și real a situației de la Sectorul 1. Din acest punct de vedere, eu cred că și zona politică trebuie să intervină, pentru că avem în țara aceasta un președinte, avem în țara aceasta președinți de partid, președinte de Camere ale Parlamentului. Și așa mai departe. Strict pe zona mea, respectiv zona legală, bineînțeles că vom iniția un demers în instanță pentru revizuirea hotărârii prin care a fost validat mandatul doamnei primar. Dacă vom avea o astfel de situație, asta s-ar întâmpla dacă, repet, pentru că nu vreau să fac, în acest moment, afirmații!”

Tudorache, reacție-fulger pentru DCNews

Daniel Tudorache a explicat, miercuri, în exclusivitate pentru DCNews, că așteaptă comunicatul oficial cu privire la renumărarea voturilor la Sectorul 1.

„După ce o să citesc comunicatul oficial, atunci o să știu ce am de făcut în continuare”, a explicat Daniel Tudorache. „Nu pot să fac acum supoziții”, a subliniat acesta. Mai multe, AICI!

Ce zice Armand

„Nu plec nicăieri iar rezultatul alegerilor a fost validat de 4 instanțe judecătorești. Nimeni și nimic nu mai poate să răstoarne rezultatul alegerilor. Nici măcar secția creată de Dragnea”, a scris Clotilde Armand, miercuri după-amiază, pe contul de Facebook.