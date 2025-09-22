€ 5.0753
Data actualizării: 17:03 22 Sep 2025 | Data publicării: 15:10 22 Sep 2025

EXCLUSIV Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, la interviurile DC News

Autor: Doinița Manic
remus borza interviu dc news Remus Borza / Foto: Crișan Andreescu
 

Remus Borza este invitatul zilei la interviurile DC News şi DC News TV.

Aflăm împreună cum a lucrat pentru salvarea Hidroelectrica, dar este discutată şi datoria publică a României. 

De ce a dispărut Remus Borza din spaţiul public? "E bine ca oamenii din spaţiul public să emită şi opinii avizate", spune acesta. 

Acestea şi multe alte informaţii le aflaţi în interviul care se difuzează luni, 22 septembrie, de la ora 16:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

