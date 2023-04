Regula pe care nu o respectă niciun şofer la trecerea de pietoni. Titi Aur: Te loveşti de agresivitatea altor şoferi

"În jurul trecerii de pietoni, unde trebuie să mergi cu 30 km/h, ar trebui adus mai des radarul, ar trebui făcute mai des astfel de acţiuni, ca să fie un bau-bau acolo, ca şoferii să oprească. Dacă ne uităm mai ales în sate, nu se respectă nicăieri acea viteză de 30 km/h, şi apare acea agresivitate a celor pe care îi deranjezi circulând cu această viteză.

Eu vă spun, nici eu nu am mers cu 30 km/h, dar am redus sub 50 km/h. Şi simt cum vine camionul, cum împinge, cum înjură, cum claxonează. Probabil oricine face asta, asta păţeşte", a declarat Titi Aur la DC Conducem, ediţie la care a fost invitat şi comisarul şef Bogdan Oproiu, de la Direcţia Rutieră din cadrul IGPR.

Ce spune legea

"Conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele situaţii:

a) la trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată;

b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mică de 50 m;

c) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se află în mers sau staţionează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de circulaţie pe sens;

d) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament;

e) când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă;

f) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare;Jurisprudenţă

g) în zona de acţiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00, precum şi a indicatorului "Accident";

h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediata apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze în traversare;

i) la schimbarea direcţiei de mers prin viraje;

j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii de ceaţă, ploi torenţiale, ninsori abundente", se arată în Codul Rutier, art.123.

