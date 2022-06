Regina Elisabeta a II-a a devenit al doilea cel mai longeviv monarh în funcție.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a devenit al doilea cel mai longeviv monarh din istorie. Ea se află pe ton de peste 70 de ani, fiind depășită doar Ludovic al XIV-lea al Franței.

Începând de luni, regina Elisabeta a II-a se află pe tron de 70 de ani și 127 de zile, fiind devansată doar de Ludovic al XIV-lea al Franței, care a devenit rege la vârsta de patru ani, scrie BBC.

La sfârșitul săptămânii trecute, Jubileul de platină al reginei a fost marcat prin patru zile de sărbători în Marea Britanie.

Dacă regina va mai domni și în mai 2024, ea va prelua titlul de cel mai longeviv monarh al unui stat suveran.

Domnia lui Ludovic al XIV-lea, de 72 de ani și 110 zile, a fost între 1643 și 1715.

Regina a devenit monarh la vârsta de 25 de ani, în urma decesului tatălui său pe 6 februarie 1952.

Citește și: Jubileul de Platină al reginei Elisabeta în Marea Britanie. Cititor DCNews, imagini din Londra ce surprind atmosfera acestor zile

Jubileul de Platină. Mesaje de felicitare din partea unor lideri internaţionali

Lideri internaţionali şi oameni politici britanici i-au transmis mesaje de felicitare reginei Elisabeta a II-a cu ocazia Jubileului de Platină al domniei sale.



Preşedintele SUA, Joe Biden



„Jill şi cu mine îi dorim Majestăţii Voastre un Jubileu de Platină plin de fericire. În numele Statelor Unite transmitem felicitări reginei Elisabeta a II-a pentru împlinirea a 70 de ani în serviciul Regatului Unit şi al Commonwealth şi mulţumiri pentru prietenia faţă de poporul american".



Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron



„Majestatea Voastră, am privilegiul de a vă transmite dumneavoastră, în numele poporului francez, felicitările mele din inimă cu ocazia Jubileului de Platină".



Papa Francisc



„Cu ocazia fericită a zilei de naştere a Majestăţii Voastre, şi în contextul în care sărbătoriţi acest an al Jubileului de Platină, vă transmit felicitări cordiale şi urări de bine, alături de rugăciunile mele către Dumnezeu cel Atotputernic pentru dumneavoastră, membrii familiei regale şi toţi cei care fac parte din naţiunea dumneavoastră, alături de binecuvântări pentru unitatea, prosperitate şi pace".



Fostul preşedinte american Barack Obama



„Viaţa dumneavoastră este un dar, nu doar pentru Regatul Unit, ci pentru întreaga lume. Cu recunoştinţa pe care v-o port pentru conducere dar şi pentru bunătatea pe care mi-aţi arătat-o mie şi familiei mele vă doresc ca lumina coroanei dumneavoastră să continue să strălucească suprem".



Fostul premier britanic Theresa May



„Timp de 70 de ani Majestatea Sa a fost statornică în altruism, în dedicaţia sa faţă de datorie şi în angajamentul faţă de ţara ei. Pentru acestea spunem un simplu: mulţumesc, doamnă! Dumnezeu să salveze Regina!”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News