Jubileul de Platină al reginei Elisabeta în Marea Britanie. Cititor DCNews, imagini din Londra ce surprind atmosfera acestor zile

Greu încercaţi de diviziunile provocate de Brexit, obosiţi de pandemie şi lockdownurile asociate acesteia şi, de acum, afectaţi de creşterea preţurilor, britanicii se bucură de un weekend prelungit de patru zile libere.

Elisabeta a II-a domneşte de 70 de ani şi aproape patru luni. În Marea Britanie, precedentul record era deţinut de stră-străbunica ei, regina Victoria, care a domnit timp de 63 de ani, şapte luni şi două zile (din 20 iunie 1837 până la moartea ei pe 22 ianuarie 1901).

Cotidianul Daily Telegraph a calculat că regina a făcut înconjurul lumii de 42 de ori, înainte de a renunţa la călătoriile în străinătate în noiembrie 2015, la vârsta de 89 de ani. Cel mai lung turneu al ei în străinătate a durat 168 de zile (noiembrie 1953 - mai 1954), când a vizitat 13 ţări. „Declar în faţa voastră că toată viaţa mea, fie ea lungă sau scurtă, va fi dedicată serviciului public”, declara Elisabeta, pe atunci încă prinţesă, în ziua în care împlinea vârsta de 21 de ani.

La Londra, de pe Oxford Street şi până pe The Mall, un celebru bulevard cu pavaj ocru şi care se întinde până în faţa Palatului Buckingham, numeroase drapele ale Regatului Unit sunt arborate cu mândrie.

În total, peste 200.000 de evenimente sunt prevăzute, iar organizatorii anticipează că 10 milioane de persoane vor participa la picnicul jubiliar din ziua de duminică, 5 iunie. Tot duminică, o paradă amplă va aduce un omagiu suveranei şi diversităţii poporului britanic. La ea vor participa 10.000 de militari, artişti şi voluntari.

Un cititor DCNews ne-a trimis imagini din Londra ce surprind atmosfera acestor zile.

Foto Dumitriu Andy-Lucian

Jubileul de Platină. Mesaje de felicitare din partea unor lideri internaţionali

Lideri internaţionali şi oameni politici britanici i-au transmis mesaje de felicitare reginei Elisabeta a II-a cu ocazia Jubileului de Platină al domniei sale.



Preşedintele SUA, Joe Biden



„Jill şi cu mine îi dorim Majestăţii Voastre un Jubileu de Platină plin de fericire. În numele Statelor Unite transmitem felicitări reginei Elisabeta a II-a pentru împlinirea a 70 de ani în serviciul Regatului Unit şi al Commonwealth şi mulţumiri pentru prietenia faţă de poporul american".



Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron



„Majestatea Voastră, am privilegiul de a vă transmite dumneavoastră, în numele poporului francez, felicitările mele din inimă cu ocazia Jubileului de Platină".



Papa Francisc



„Cu ocazia fericită a zilei de naştere a Majestăţii Voastre, şi în contextul în care sărbătoriţi acest an al Jubileului de Platină, vă transmit felicitări cordiale şi urări de bine, alături de rugăciunile mele către Dumnezeu cel Atotputernic pentru dumneavoastră, membrii familiei regale şi toţi cei care fac parte din naţiunea dumneavoastră, alături de binecuvântări pentru unitatea, prosperitate şi pace".



Fostul preşedinte american Barack Obama



„Viaţa dumneavoastră este un dar, nu doar pentru Regatul Unit, ci pentru întreaga lume. Cu recunoştinţa pe care v-o port pentru conducere dar şi pentru bunătatea pe care mi-aţi arătat-o mie şi familiei mele vă doresc ca lumina coroanei dumneavoastră să continue să strălucească suprem".



Fostul premier britanic Theresa May



„Timp de 70 de ani Majestatea Sa a fost statornică în altruism, în dedicaţia sa faţă de datorie şi în angajamentul faţă de ţara ei. Pentru acestea spunem un simplu: mulţumesc, doamnă! Dumnezeu să salveze Regina!”

