„Publicitatea bate fimul”, a spus Val Vâlcu.

„Prima condiție a reclamei este să atragă atenția. Chiar cu prețul de a fi penibilă, pentru că penibilitatea atrage atenția și o ții minte. E prima condiție!”, a spus Alfred Bulai.

„În anii 90, îmi aduc aminte și acum, a făcut cineva o reclamă la pungi de gheață. Pe acea vreme se făcea la orice reclamă. Era cineva care zicea: O altă viață. Nu știu de unde au luat-o, pe cuvântul meu! O penibilitate extraordinară, tocmai de aceea a ținut minte lumea! Dacă era o voce savuroasă, o voce de la operă, nu țineau minte”, a subliniat Alfred Bulai.

Nod în papură cu Bulai și Vâlcu. Sez. 1 Ep. 14

Citește și: Alfred Bulai, despre Armata obligatorie: În Israel, te bate o babă de te rupe

La „Nod în Papură“, sociologul Alfred Bulai a vorbit și despre necesitatea serviciului militar pentru tinerii din România.

„Mai are vreun rost ca tinerii să facă armata? Nu vorbim de prostiile alea cu mobilizarea, deși eu am acasă, la livretul militar, un ordin de încorporare de acum 20-30 de ani. Știu unde ar trebui să mă duc dacă e mobilizare generală. Dar, vorbind de cei tineri, mai are rost să facă armata?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Eu am făcut armata într-o școală de ofițeri. A fost o năstrușnicie a comuniștilor. În 1981, când am terminat liceul, am intrat la facultate și se făceau 9 luni, termen redus, și teoretic ieșeai sublocotenent, deci ieșeai ofițer după 9 luni. Cineva a sesizat această carență maximă, că ăia făceau școală de ofițeri de 3 ani ca să iasă sublocotenenți și noi ieșeam după 9 luni.

În generația mea, toți am fost trimiși în școlile de ofițeri. Am făcut armată de ne-au rupt ăia. Săracii nu știau cum să procedeze. Au crezut inițial că trebuie să concentreze 3 ani în 9 luni. Sunt experiențe foarte interesante, dar tocmai de asta pot să spun că este ultra util serviciul militar. E o experiență de maturizare reală, nu pentru faptul că te pregătește să lupți. O experiență care exista în comunitățile vechi de la noi. De exemplu, ceata, în care mai mulți bărbați trăiau o perioadă de câteva săptămâni la vătaful mare acasă. Trăiești în comun, înveți să te descurci, te rupi de familie și chiar ieși super maturizat față de cum ai intrat.

E o experiență de a trăi alături de alți, de a socializa. Noi, astăzi, avem o groază de oameni care sunt extrem de izolați social, nu relaționează, nu știu să se descurce. Mie mi se pare o experiență extrem de utilă și e un gen de maturizare de care mai ales tinerii au nevoie.“, a punctat Alfred Bulai. Continuarea, AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News