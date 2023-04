Reacție tranșantă a unui important lider republican după vizita lui Macron în China. Acesta amenință cu oprirea sprijinului pentru Ucraina!

Marco Rubio este senator republican din partea statului Florida. Acesta s-a remarcat în bătălia internă a Partidului Republican pentru Casa Albă din 2016, atunci când a fost învins de Donald Trump. La origine cubanez, Rubio este o figură reprezentativă pentru hispanicii conservatori, catolici de pe întreg teritoriul american.

Declarația președintelui Franței cu privire la faptul că Europa trebuie să aibă o autonomie strategică față de poziția americană în problema Taiwan, a stârnit un val de critici din partea mai multor voci occidentale.

Una dintre aceste voci este cea a lui Marco Rubio, care a publicat un videoclip pe Twitter în care comentează interviul dat de Macron pentru POLITICO. În plus, acesta adresează liderilor europeni întrebarea: Vorbește Macron pentru întreaga Europă?

”Dacă Macron vorbește pentru întreaga Europă, iar poziția lor este că nu vor alege nicio tabără între SUA și China în chestiunea Taiwanului, poate că nici noi nu ar trebui să alegem vreo tabără (nr. în problema ucraineană). Poate că ar trebui să spunem că ne vom concentra pe Taiwan și pe amenințările pe care le reprezintă China, iar voi să vă ocupați de Ucraina (nr. fără sprijin american)” a declarat senatorul republican.

Rubio și-a manifestat susținerea pentru sprijinul american din Ucraina, pe care îl vede ca fiind ceva firesc între parteneri, dar, de asemenea, spune că acest lucru ar trebui să se schimbe în cazul în care europenii nu le vor ține partea în Asia-Pacific.

Mai mult decât atât, Rubio i-a adus aminte președintelui francez de faptul că întreagă Europa(inclusiv Franța) depind foarte mult de Statele Unite în domeniul apărării. Acesta a adăugat că atunci când Macron a încercat să joace un rol de mare putere și a vrut să trimită trupe pentru combaterea terorismului în Africa de Nord, americanii au fost cei care l-au ajutat în mod esențial.

