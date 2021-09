Reacția lui Putin în momentul în care e corectat de un elev, după ce a greșit numele unui război / VIDEO

La o întâlnire cu elevii din Vladivostok, Vladimir Putin le-a vorbit acestora despre Imperiul Rus. La un moment dat, liderul de la Kremlin a venit cu explicații despre războiul pe care l-a avut împăratul Petru I al Rusiei cu Suedia și l-a numit „Războiul de Șapte ani“.

La acel moment, un copil de la o școală din Vladivostok i-a spus președintelui rus că a făcut o greșeală: „Ați spus că a fost Războiul de Șapte ani, însă s-a numit Marele Război al Nordului”.

Putin has taken to lecturing about history recently — with dubious facts at disposal. Today, a school kid in Vladivostok pulled him up on a basic mistake: “You said it was the 7 year war, it was actually called Great Northern War.” Watch Putin’s reax…

pic.twitter.com/6pSXVDrXx4