'La Transporturi avem nevoie de un profesionist, un om care înțelege foarte bine ce înseamnă infrastructura din acest domeniu, mecanismele de lansare și implementare a proiectelor. Aici nu mai este vorba despre schimbarea strategiei. România are un master plan. Trebuie continuate proiectele și atragerea banilor din PNRR. Știm foarte bine că acest PNRR a fost destul de secretizat de către actuala guvernare.', a declarat Răzvan Cuc.

'Prin urmare, avem nevoie de un profesionist care să arate că s-a mișcat bine cu absorbția de fonduri europene, care a știut să lanseze și să deblocheze proiecte. De asemenea, un alt aspect esențial este experiența în domeniu. Ne-am convins de experimentele cu oameni aduși de la ONG-uri. Odată ajunși la Transporturi, ei nu înțeleg absolut nimic și fac un ghiveci din întreaga administrație.', a spus Răzvan Cuc.

'Minciuna dânsului - rang de politică de stat pentru USR'

'Este clar că actuala propunere a USR pentru Transporturi, respectiv fostul ministru, este una perdantă. Vorbim de un om care nu a făcut nimic. Mă bucur că în ultima audiere din Parlament i-am adresat o întrebare specială. Pe lângă incompetență, minciuna dânsului a fost la rang de politică de stat pentru USR.', a punctat Cuc.

'I-am adresat o întrebare despre Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Română, unde membrii CA au fost demişi abuziv anul trecut. Am avut și documentele pe care le-am și publicat pe Facebook. Ministerul Transporturilor are de dat bani acestor oameni care au câștigat în instanță. L-am lăsat să răspundă, dar a mințit. Nu am vrut să fac un bâlci la audieri, deși aveam documentele la mine. El a spus că oamenii respectivi au pierdut în instanță și că nu trebuie să primească bani!', a declarat Cuc.

Cum să prinzi un mincinos

'În general, ca să prinzi un mincinos, trebuie să îl lași să spună povestea până la capăt. Apoi, îi dai peste bot cu documente! Asta am făcut și eu. Acum, văd că este în silenzio stampa, nu mai spune nimic. Este incredibil să știi că există documente și să spui că nu este așa. Nu mi se pare o minciună spusă de un copil, ci de unul care nu are niciun fel de competență și demnitate.', a evidențiat Cuc.

'În al doilea rând, o altă minciună a fost cu privire la Magistrala 6 de metrou Aeroport Otopeni - 1 Mai. Dânsul susține încontinuu că nu ar fi trafic. Este o tâmpenie strict USR-istă, care se bazează doar pe niște date furnizate de către ONG-urile lor, probabil.', a spus Cuc.

Minciuni cu autostrăzile

'În al treilea rând, a mințit și minte în continuare în legătură cu implementarea autostrăzilor. Cel puțin pe A7 Ploiești - Buzău - Bacău - Pașcani - Suceava sunt întârzieri foarte mari. Or, băiatul acesta și-a asumat că scoate proiecte la licitație, execuție. Nu a făcut absolut nimic... doar un singur tronson. Din punctul meu de vedere, este corijent la toate capitolele ce țin de politica de transport. Însă excelează la postări pe Facebook și la tot felul de mecanisme de a-și atribui lucruri pe care nu le-a făcut', a concluzionat Răzvan Cuc pentru DC News.

Cătălin Drulă a fost avizat pozitiv, marţi, pentru portofoliul de la Transporturi şi Infrastructură, de membrii comisiilor de specialitate ale Parlamentului, primind 12 voturi pentru, opt împotrivă şi şapte abţineri.