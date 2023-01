Războiul din Ucraina va costa economia Germaniei 175 de miliarde de euro în acest an. Estimarea reprezintă o pierdere de prosperitate de aproximativ 2.000 de euro de persoană

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea costa economia germană în acest an în jur de 175 de miliarde de euro, potrivit calculelor publicate de Institutul Economiei Germane (IW) din Köln. Estimarea reprezintă o pierdere de prosperitate de aproximativ 2.000 de euro de persoană.

Pentru calcul, conform IW, situația actuală a fost comparată cu un scenariu în care nu există război și deci nu există prețuri mari la energie sau blocaje în aprovizionare. Acest lucru a dus la o pierdere ajustată la preț de aproximativ 4,5% din produsul intern brut (PIB) al Germaniei.

IW a subliniat că mediul actual a fost adăugat la o situație economică care era deja dificilă și s-a făcut referire la avertismentele băncii de dezvoltare de stat KfW, potrivit cărora deficitul de muncitori calificați și dezvoltarea moderată a productivității amenința deja prosperitatea în Germania.

Situația excepțională va cântări asupra prosperității

„Situația rămâne foarte fragilă”, a explicat economistul IW Michael Grömling.

„Situația excepțională va continua să ne ocupe în următoarele luni și să cântărească prosperitatea”, a avertizat el.

În plus, Grömling a spus că a existat deja o pierdere de prosperitate de 175 de miliarde de euro în 2020, din cauza blocajelor și incertitudinilor cauzate de pandemia de coronavirus, urmată de 125 de miliarde de euro în 2021 și un total de puțin sub 120 de miliarde de euro în 2022. Acest lucru are ca rezultat o pierdere combinată de 595 de miliarde de euro pentru perioada 2020-2023, ani îngreunați de o pandemie și de război.

Institutul vede incertitudini în sectorul energetic, unde vor fi costuri ridicate nu numai pentru electricitate și gaze, ci și pentru produsele intermediare și materiile prime, și reticența asociată de a investi. În plus, cererea din partea gospodăriilor private este în scădere, deoarece acestea sunt, de asemenea, împovărate de inflație, conform RMX.

