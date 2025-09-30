€ 5.0811
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:17 30 Sep 2025

EXCLUSIV Războiul care ne bate la ușă: Tache, Ciuvică și Chirieac, analiză la Miercurea Neagră - VIDEO
Autor: Doinița Manic

miercurea-neagra-anunt-austeritate_89327100 Foto: DC NEWS
 

Miercurea Neagră revine cu o nouă ediție.

Analistul politic Bogdan Chirieac, președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vă așteptată miercuri,  1 octombrie, la o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră.

Principalele subiecte de dezbatere vor fi:

  • Rectificarea bugetară: Ce schimbări pregătesc autoritățile?
  • Starea Coaliției de guvernare
  • Lupta împotriva putiniștilor
  • Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova
  • Misterioasa întâlnire a lui Trump cu 800 de generali la Quantico
  • Războiul care ne bate la ușă

Aflați mai multe miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 12:00 pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.

Rămâneți alături de noi pentru cele mai incisive analize!

miercurea neagra
bogdan chirieac
mugur ciuvica
diana tache
