Miercurea Neagră revine cu o nouă ediție.
Analistul politic Bogdan Chirieac, președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vă așteptată miercuri, 1 octombrie, la o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră.
Principalele subiecte de dezbatere vor fi:
Aflați mai multe miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 12:00 pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.
Rămâneți alături de noi pentru cele mai incisive analize!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu