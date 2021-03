Răsturnare de situație în divorțul Walter - Raluca Zenga. Imagine care spune TOT / FOTO

„Nu suntem deloc despărțiți. Nu! Clar sunt cu Raluca. A pus ea o postare în legătură cu noi pe care a șters-o după 8 ore.”, a spus Walter Zenga la o emisiune din Italia.

Ce declara Walter Zenga despre Raluca, anul trecut

„Aș vrea să șterg anul 2020 din viața mea. Am învățat foarte multe lucruri despre mine și despre lume. Și am învățat că este cel mai rău atunci când ești dezamăgit. Am stat în Italia în perioada de izolare, la Cagliari. Am învățat că dacă te simți bine cu tine ai câștigat tot în viața asta. Încerc să mă simt bine azi. Azi este cel mai important. Timpul este cel mai frumos cadou pe care ni-l oferă viața.”, a mărturisit Zenga pentru Pro TV, în noiembrie anul trecut.

Se pare că tehnicianul italian a mai acordat o șansă iubirii, scrie gsp.ro.