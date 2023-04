Rareș Hopincă spune cum vede transformarea Sectorului 5, cea mai săracă zonă din București / video

Rareș Hopincă este specialist în managementul instituțiilor publice, atragerea și gestionarea finanțărilor nerambursabile în sectorul public. Are peste 15 ani experiență profesională, din care 10 ani în funcții de conducere. Acesta este city manager al Sectorului 5 al Capitalei, un sector care în acest moment funcționează fără primar.

„Ați intrat pe PNRR?", a întrebat Val Vâlcu.

„Da. Am avut, înainte de a prelua mandatul, o singură cerere de finanțare depusă care a fost respinsă drept neeligibilă. Noi am depus pe PNRR în total 5 cereri de finanțare. Una de 12 milioane de euro este deja aprobată, restul de patru sunt în evaluare, dar în total am depus proiecte pentru fonduri nerambursabile de peste 700 de milioane de lei în opt luni de zile.”, a spus Rareș Hopincă.

„Sectorul 5 e unul sărac, probabil cel mai sărac din capitală, nu sunt mari firme, companii, nu sunt activități industriale, are zone întinse de case unde, să zicem, impozitul nu e la nivelul impozitelor din cartierele cu blocuri uriașe, sectorul 3 sau sectorul 6. Cum vă descurcați pe linia asta și cât de importante sunt proiectele cu fonduri nerambursabile?", a întrebat Val Vâlcu.

„Într-adevăr, aveți dreptate, sectorul 5 este, potrivit datelor publice ale Ministrului de Finanțe, sectorul cu cel mai mic buget la nivelul capitalei. Însă administrația modernă nu se face niciodată din taxele și impozitele locale. Din taxele și impozitele locale noi putem asigura doar serviciul de salubritate pe un an de zile. Noi încasăm aproximativ 140 de milioane de lei din taxele și impozitele locale plătite de cetățenii din sector și serviciul de salubrizare ne costă în jur de 150 milioane de lei pe an.

Vă dați seama că un sector al unei capitale europene nu poate să trăiască din fondurile pe care le încasează din taxele și impozitele locale. De aceea spuneam că administrația modernă nu se face pe bugetul propriu, ci din surse atrase: fonduri europene, programe naționale de finanțare pe care trebuie să le folosim pentru investițiile majore din sector, lucru pe care am început să-l facem cu brio în ultimele luni.”, a mai spus Rareș Hopincă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News