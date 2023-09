Rareș Bogdan dă asigurări că PNL nu părăsește guvernarea: "Vom deveni băieții extrem de agresivi din coaliție". Acuzații la adresa PSD

"Au fost voci, ieri, în şedinţa de la Vila Lac cu preşedinţii de filială şi apoi cu grupurile parlamentare şi, astăzi, în şedinţa Biroului Permanent Naţional care au exprimat şi această posibilitate, dar au fost voci izolate. Nu este un curent în cadrul PNL şi acele voci erau doar exasperate de o relaţie tensionată cu PSD în teritoriu. Nu priveau serios această opţiune.

PNL nu părăseşte guvernarea, nu părăseşte corabia atunci când este greu, în plină furtună. Ne-am asumat guvernarea în timpul pandemiei, ne-am asumat guvernarea în timpul începutului războiului din Ucraina şi în vremurile extrem de complicate ale crizei energetice. Nu avem niciun motiv să părăsim guvernarea, dar vom fi extrem de duri, începând de acum, şi trebuie să fim trataţi pe picior de egalitate, pentru că nu mai acceptăm niciun fel de atac, niciun fel de încercare de a izola PNL sau de a pune la colţ primarii noştri, preşedinţii de Consilii Judeţene, reprezentanţii noştri din teritoriu.

Nu părăsim guvernarea, nu se pune această problemă. Suntem responsabili, avem o asumare clară în fața românilor. Dacă alții vor să părăsească guvernarea, pot să o facă. Noi vom guverna în continuare", a spus Rareș Bogdan.

"PSD a încercat să domine această coaliţie. Am lăsat prea mult capul plecat"

"În ultimele luni, nu am fost pe picior de egalitate. PSD a încercat să domine această coaliţie şi să își impună punctele de vedere, iar noi, din păcate, dintr-o elegantă şi dintr-un spirit de a păstra această coaliție pentru stabilitatea României şi pentru că suntem cei care am promis partenerilor euroatlantici - în contextul războiului din Ucraina -, cât şi partenerilor de la Bruxelles şi românilor că nu vom produce în niciun caz cutremure la nivelul României - într-o zonă în care, vedeţi, Ungaria se îndepărtează de la ceea ce înseamnă stat de drept şi democraţie, Turcia este într-o veşnică mişcare între autocraţie şi democrație, Balcanii sunt în vrie, doar de România ar mai fi nevoie pentru a crea o furtună perfectă la nivelul; acestei zone.... Noi suntem conştienţi de asta, avem responsabilitate și suntem oameni cât se poate de raționali, numai că așa nu se mai poate. Lucrurile nu mai merg ca până acum. S-a încheiat cu partea de răbdarea.

Am lăsat prea mult capul plecat, am fost mult prea răbdători cu cei care, în momentul în care au văzut că ne dorim foarte mult ca românii să nu sufere și să guvernăm pentru România, înainte de orice, și nu pentru interesul unui partid sau al unui lider politic, au crezut că este o formă de slăbiciune. Vă asigur că nu suntem deloc slabi. Am fost băieții mult prea cuminți din coaliție. Vom deveni băieții extrem de agresivi, de duri și de radicali din coaliției", a mai spus liderul PNL.

"Nu vom mai tăcea şi ne vom lăsa "gurile de foc" să reacționeze"

"În momentul în care este atacat un prim-vicepresedinte ca Dan Motreanu de către personaje marginale care consideră că pot să crească atacând un lider de talia lui, sau a lui Emil Boc, sau a lui Ilie Bolojan, sau a lui Nicolae Ciucă, vom reacţiona cu supramăsură. În momentul în care va fi atacată Raluca Turcan, sau Cătălin Predoiu, sau Alina Gorghiu, sau George Flutur, sau Rareş Bogdan, nu vom mai tăcea şi ne vom lăsa "gurile de foc" să reacționeze pe loc, în momentul în care se va întâmpla asta. Adică noi ştim să respectăm, dar trebuie să fim respectaţi", a declarat Rareș Bogdan.

